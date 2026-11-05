Hier greifen die Maßnahmen, dort nicht. Zwischen Westbahnhof und Gumpendorfer Straße zeigt sich, wie ungleich Wiens Kampf gegen Drogenhandel wirkt.

Stadt Wien und Polizei haben eine erste Bilanz zum Maßnahmenpaket gezogen, das im Mai gegen offenen Konsum und Handel zwischen Westbahnhof und Gumpendorfer Straße gestartet wurde. Im Fritz-Imhoff-Park greifen die Schritte, deshalb wird die Schutzzone um sechs Monate verlängert. Rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße bleibt die Lage dagegen angespannt.

Offenen Drogenkonsum und illegalen Suchtmittelhandel wollen Stadt und Polizei weiterhin mit dem bestehenden Maßnahmenbündel bekämpfen. Fortschritte vermelden die Behörden vor allem im Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach Angaben der Polizei ist der illegale Handel im Bereich der U6 Gumpendorfer Straße noch nicht ausreichend zurückgedrängt. Am Westbahnhof halten sich in der Bahnhofshalle mittlerweile weniger marginalisierte Personen auf.

Die seit Mai umgesetzten Schritte entlang der Achse zwischen Westbahnhof und Gumpendorfer Straße zeigen unterschiedliche Wirkung. Laut den Behörden lässt sich der Fritz-Imhoff-Park wieder als Erholungsraum nutzen. Im Umfeld der U6-Station Gumpendorfer Straße ist die Situation nach wie vor angespannt.

Schutzzone verlängert

Die Schutzzone im Fritz-Imhoff-Park gilt für weitere sechs Monate. Seit ihrer Einführung hat die Polizei nach eigenen Angaben 950 Betretungsverbote ausgesprochen. Weil gegen diese Verbote verstoßen wurde, kam es zu 474 Verwaltungsstrafanzeigen.

Polizei und Stadt planen, ihre Schwerpunktaktionen vor allem im Herbst und im Frühjahr auszuweiten. Dabei richten sie den Blick auf öffentliche Plätze, Parks und Verkehrsknotenpunkte.

Besonderes Gewicht legen die Verantwortlichen auf die medizinische Betreuung opioidabhängiger Menschen. Rund 7.000 Personen in Wien befinden sich in einer Opioidagonistentherapie (Substitutionsbehandlung). Die Stadt möchte diese Versorgung gewährleisten und gleichzeitig Missbrauch sowie die illegale Weitergabe von Substitutionsmedikamenten unterbinden.

Hinweisen auf möglichen Missbrauch soll künftig schneller nachgegangen werden. Im Suchthilfezentrum Jedmayer erhalten Betroffene nach wie vor keine Substitutionsmedikamente zur Mitnahme.

Die Wiener Stadtgärten säubern die betroffenen Parks zweimal am Tag. Mehrmals täglich suchen Mitarbeitende von „sam“ die Flächen nach liegen gelassenen Spritzen und anderem Konsummaterial ab.

Zudem sind die „Sauberklauberinnen und Sauberklauber“ unterwegs, die im Rahmen einer vom AMS geförderten Maßnahme Abfälle und potenziell infektiöses Material einsammeln. Das Projekt schafft gleichzeitig eine Tagesstruktur und eröffnet Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe.

Klare Ansage

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl formuliert das Ziel der Maßnahmen so: „Unser Ziel ist klar: Drogenhandel konsequent verfolgen und damit die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort stärken“.

Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ) heißt die Verlängerung der Schutzzone gut und stellt weitere Beiträge des Bezirks in Aussicht, darunter Reinigungsmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit Sozialarbeit, Anrainerinnen und Anrainern. „Unser Anspruch ist klar: Die Wienerinnen und Wiener sollen sich in ihrer Stadt sicher fühlen und öffentliche Plätze ohne Bedenken nutzen können. Gleichzeitig lassen wir Menschen, die Hilfe brauchen, nicht im Stich. Diesen gemeinsamen Weg mit der Polizei und allen Partnerorganisationen werden wir konsequent weitergehen.“

Die Sucht- und Drogenkoordination Wien prüft, ob sich schärfer gegen Personen vorgehen lässt, die sich gesundheitsbezogenen Maßnahmen oder einer Begutachtung entziehen.

Dafür könnten Änderungen auf Bundesebene notwendig sein.