Zwei Giftspritzen überlebt: Hat Krebs sie vor der Hinrichtung gerettet?

Mehrere Nadeln, zwei Dosen, kein Ende: Die Hinrichtung einer Verurteilten in Tennessee nimmt eine Wendung, die niemand eingeplant hatte.

Die 50-jährige Christa Pike hat im US-Bundesstaat Tennessee zwei Gaben des Hinrichtungsmittels überlebt. Ihre Anwälte hatten im Vorfeld auf schwer auffindbare Venen und mögliche Komplikationen hingewiesen. Die Hinrichtung per Injektion am 30. September verlief anders als vorgesehen.

Aus Unterlagen geht hervor, dass das Hinrichtungsteam mehrere Anläufe brauchte, um intravenöse Zugänge zu legen. Nach zwei Injektionen war Pike noch am Leben. Genau diese Schwierigkeiten beim Legen der Zugänge sowie mögliche medizinische Risiken hatten ihre Verteidiger angesprochen.

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Schwieriger Ablauf

Am 30. September gestaltete sich der Ablauf ungewöhnlich schwierig. Dem Vernehmen nach brauchte das Team etwa zehn Nadeln und mehrere Versuche an beiden Armen, bis venöse Zugänge standen.

Eine Nadel war beim Herausziehen in einem Winkel von 90 Grad verbogen. Zwei Verabreichungen des Hinrichtungsmittels zeigten bei Pike keine tödliche Wirkung.

Frühe Warnungen

Schon im Jänner 2026 trugen Pikes Anwälte ihre Bedenken vor Gericht vor. Wie das US-Magazin „People“ unter Berufung auf die Gerichtsunterlagen berichtete, sind darin auffällige Blutwerte und schwer zugängliche Venen festgehalten. Die Zahl der Blutplättchen sei deutlich erhöht gewesen.

Als mögliche Ursache nannte die Klage eine seltene Form von Blutkrebs. Bei einer Hinrichtung per Injektion könnten sich daraus besondere Risiken ergeben.

Außerdem soll das medizinische Personal schon früher Mühe gehabt haben, Zugänge zu legen. Für Blutabnahmen sei deshalb eine Butterfly-Nadel verwendet worden.

Die Verteidigung schlug vor, diese Technik auch bei der Hinrichtung anzuwenden. Ob tatsächlich eine Butterfly-Nadel zum Einsatz kam, ist nicht bekannt.

Zum Tode verurteilt wurde Pike für den Mord an ihrer 19 Jahre alten Mitschülerin Colleen Slemmer im Jahr 1995 in Knoxville. Den Gerichtsunterlagen zufolge hat die damals 18-Jährige ihr Opfer gefoltert und getötet.

Seither befindet sie sich im Todestrakt in Tennessee.