Nebenverdienst wird zur Kostenfalle: Zwei Frauen verlieren Tausende Euro

Ein Like, ein paar Euro, dann das große Versprechen. Zwei Frauen im Bezirk Wolfsberg merken zu spät, wohin der Nebenverdienst führt.

Auf ein angebliches Nebenverdienst-Modell sind zwei Frauen aus dem Bezirk Wolfsberg hereingefallen. Anfangs wurden ihnen Likes für Firmenartikel vergütet, später verlangten die Betrüger immer höhere Einzahlungen, zuletzt sogar Überweisungen in Kryptowährung. Beide Frauen brachen den Kontakt ab und brachten den Fall zur Anzeige.

Beworben wurden die Angebote in sozialen Netzwerken, die weitere Kommunikation lief über einen Messenger-Dienst. Für Bewertungen und Likes gab es zu Beginn kleine Beträge als Entlohnung.

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Anschließend wurde mit angeblichen Händleraufträgen und hohen Gewinnen gelockt. Die versprochenen Summen wurden in beiden Fällen jedoch nie ausbezahlt.

Zwei Fälle

Eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg hatte zunächst Firmenartikel bewertet und mit Likes versehen, wofür sie kleine Geldbeträge erhielt. Verlockt durch die Aussicht auf hohe Gewinne, überwies sie in der Folge mehrmals Geld.

Als sie sich etwas auszahlen lassen wollte, wurde sie zu weiteren Überweisungen gedrängt. Unter anderem hieß es, ihr Konto sei gesperrt und lasse sich nur mit zusätzlichen Zahlungen freischalten.

Die Frau stieg schließlich aus und erstattete Anzeige. Trotz einer teilweisen Rückerstattung blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Auch eine 35-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg erhielt zu Beginn geringe Beträge fürs Liken. Um in den Genuss eines angeblich sechsstelligen Eurobetrags zu kommen, sollte sie später mehrere zehntausend Euro in Kryptowährung an vorgegebene Ziel-Wallets überweisen. Ausbezahlt wurde ihr nichts.

Typische Masche

Die Masche beginnt mit scheinbar harmlosen Aufgaben, etwa Produkte zu liken und zu bewerten, wofür anfangs kleine Summen fließen. Es schließen sich sogenannte Händleraufträge an, die mit hohen Gewinnen locken.

Angeblich zur Freischaltung oder zur Absicherung der Gewinne verlangen die Täter weitere Überweisungen, die immer höher ausfallen und bis zu Transfers in Kryptowährung reichen. Ausbezahlt wird am Ende nichts.

Nachdem weitere hohe Beträge gefordert worden waren, beendete die 41-Jährige den Kontakt und erstattete Anzeige.

Die 35-Jährige meldete den Fall Anfang November, weil trotz der Überweisungen in Kryptowährung keine Auszahlung gekommen war.