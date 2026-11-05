Kein Kennzeichen, kein Führerschein: Alkolenker wechselten sich beim Fahren ab

Ein Wagen ohne Nummerntafeln fällt der Streife auf. Beim Stopp zeigt sich, dass das Problem nicht nur am Heck des Autos liegt.

Gegen 17.15 Uhr am Dienstag hielt die Polizei in Rohrbach-Berg ein Auto ohne Kennzeichen an. Zwei betrunkene Männer sollen sich dabei am Steuer abgewechselt haben. Einer von ihnen besaß keine Lenkberechtigung, außerdem war der Wagen nicht zugelassen.

Einer Streife fiel im Stadtgebiet von Rohrbach-Berg ein Fahrzeug auf, an dem keine Kennzeichen montiert waren. Die Kontrolle ergab, dass für das Auto keine Zulassung bestand. Gelenkt wurde es von einem 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Rohrbach.

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Kontrolle im Stadtgebiet

Die Beamten brachten den Wagen im Stadtgebiet zum Stillstand. Kennzeichen waren keine angebracht, und die Überprüfung bestätigte, dass keine Zulassung vorlag. Neben dem 20-Jährigen saß auch der 44-jährige Halter im Fahrzeug, ein ukrainischer Staatsbürger aus dem Bezirk Rohrbach.

Alkotest-Ergebnisse

Beim 20-Jährigen zeigte der Alkotest 0,68 Promille an, eine Lenkberechtigung hat er nicht. Den Befragungen zufolge soll zuvor der 44-Jährige am Steuer gesessen sein.

Bei ihm ergab der Test 2,22 Promille, die Polizei nahm ihm daraufhin den Führerschein ab.