23-Jähriger mit 2,44 Promille unterwegs: Führerschein weg

Kurz vor 18 Uhr gerät in Hörsching ein junger Scooter-Fahrer ins Visier einer Streife. Der Alkotest liefert einen Wert, der aufhorchen lässt.

Am Montagabend, dem 2. November, hielt die Polizei in Hörsching einen 23-Jährigen auf einem E-Scooter an, der mit 2,44 Promille unterwegs war. Der Mann wird angezeigt.

Gegen 17.50 Uhr wurde eine Streife im Gemeindegebiet auf den jungen Mann aufmerksam. Der E-Scooter-Lenker, der aus dem Bezirk Grieskirchen stammt, wies nach Angaben der Polizei eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung auf, weshalb die Beamten einen Alkotest durchführten.

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Kontrolle vor Ort

Vor Ort hielten die Polizisten den Mann an und unterzogen ihn der Überprüfung. Die Feststellungen trafen sie im Anschluss an die Kontrolle. Zuvor waren bei dem Lenker bereits deutliche Ausfallerscheinungen aufgefallen.

Führerschein abgenommen

Den Beamten zufolge durfte der 23-Jährige nicht mehr weiterfahren.

Außerdem wurde ihm sein britischer Führerschein abgenommen.