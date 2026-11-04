Polizei stoppt Autofahrer (45): Sein Führerschein war seit 12 Jahren ungültig

Ein kurzer Blick auf die Papiere genügt den Beamten in Laakirchen. Was sie dort lesen, lässt den Lenker nicht mehr weiterfahren.

Bei einer Verkehrskontrolle in Laakirchen in Oberösterreich machte die Polizei am Dienstag, dem 3. November, eine ungewöhnliche Entdeckung. Ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden war mit einem seit 2014 abgelaufenen Führerschein unterwegs. Die Beamten hatten den Mann gegen 16.10 Uhr im Stadtgebiet angehalten.

Seit Jahren unterwegs

Der 45-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, bereits seit mehreren Jahren mit dem abgelaufenen Führerschein gefahren zu sein. Die Beamten nahmen ihm das ungültige Dokument ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem muss der Mann mit einer Anzeige rechnen.

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Wann läuft ein Führerschein ab?

In Österreich sind seit dem 19. Jänner 2013 ausgestellte Scheckkartenführerscheine grundsätzlich 15 Jahre gültig. Danach muss das Dokument erneuert werden, die Lenkberechtigung bleibt normalerweise bestehen. Anders ist es bei ausdrücklich befristeten Lenkberechtigungen, etwa für bestimmte Fahrzeugklassen oder aus gesundheitlichen Gründen. Läuft eine solche Berechtigung ab, darf nicht mehr gefahren werden.