Historischer Wahlsieg in den USA: Erstmals Muslim in den Senat gewählt

Donald Trumps Kandidat galt als ernstzunehmender Herausforderer. Doch am Ende schreibt ein 42-jähriger Demokrat US-Geschichte: Er wird als erster Muslim in den Senat einziehen.

Der Demokrat Abdul El-Sayed (42) hat die Senatswahl im US-Bundesstaat Michigan gewonnen. Laut übereinstimmenden Medienprognosen setzte er sich gegen den Republikaner Mike Rogers durch, der von US-Präsident Donald Trump unterstützt wurde. Damit ist El-Sayed der erste Muslim, der in den US-Senat gewählt wurde.

Trumps Kandidat geschlagen

Das Duell zwischen El-Sayed und Rogers galt im Vorfeld als besonders hart umkämpft. Beide Parteien investierten erhebliche Summen in den Wahlkampf, da der Senatssitz in Michigan als politisch besonders wichtig eingestuft wurde.

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Rogers, ein ehemaliger Kongressabgeordneter und FBI-Agent, konnte auf die Unterstützung Trumps zählen. Dennoch gelang es ihm nicht, den Sitz für die Republikaner zu gewinnen.

Für die Demokraten ist der Wahlsieg auch politisch bedeutend. Sie verteidigen damit den Senatssitz, den der scheidende Senator Gary Peters bisher innehatte.

Historischer Erfolg für die USA

Mit seinem Wahlsieg schreibt El-Sayed amerikanische Geschichte. Noch nie zuvor wurde ein Muslim in den US-Senat gewählt.

Der 42-Jährige war zuvor im öffentlichen Gesundheitswesen tätig und trat im Wahlkampf unter anderem für eine umfassende Gesundheitsversorgung und finanzielle Entlastungen für Familien ein.

Sein Erfolg gilt zugleich als wichtiger Sieg für den progressiven Flügel der Demokratischen Partei. Nach seiner Vereidigung wird El-Sayed als erster muslimischer Senator der Geschichte im US-Kongress vertreten sein.