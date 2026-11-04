Trinkwasser in Österreich: Experten warnen vor gefährlichen Chemikalien

Der Grenzwert wird eingehalten, doch Umweltschützer schlagen Alarm. Ein Gutachten aus Schweden stellt Österreichs Trinkwasserregeln infrage.

Greenpeace und Global 2000 drängen darauf, in Österreich einen eigenen Grenzwert für PFAS-4 (Ewigkeitschemikalien) einzuführen, der bei höchstens 4 Nanogramm pro Liter liegt. Rückenwind bekommen die beiden Organisationen durch ein neues gesundheitswissenschaftliches Gutachten aus Schweden. Zugleich wurden im Raum Schwechat und Mannswörth erhöhte Werte festgestellt.

Österreich kennt derzeit keinen eigenen Grenzwert für PFAS-4. Stattdessen gilt ein Wert von 100 Nanogramm pro Liter Wasser, der sich auf PFAS-20 bezieht. Ein toxikologisches Gutachten aus Schweden empfiehlt, im Trinkwasser höchstens 4 Nanogramm der besonders problematischen PFAS-4 zuzulassen. In Dänemark liegt die gesetzliche Grenze bei 2 Nanogramm pro Liter.

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Mit der Expertise betraut wurde der schwedische Toxikologe Mattias Öberg vom Karolinska Institutet in Stockholm. Aus seiner Sicht gibt es eine solide Grundlage, PFAS-4 im Trinkwasser mit höchstens 4 Nanogramm zu deckeln. Zu PFAS-4 zählen PFOA, PFOS, PFNA und PFHxS, Substanzen, die sich über Jahre im Körper ansammeln.

In Österreich gilt seit 2026 ein Grenzwert von 100 Nanogramm für die Summe von 20 PFAS. Festgelegt wurde er, bevor die EFSA (EU-Lebensmittelbehörde) im Jahr 2020 die PFAS-4 neu bewertete. Die EFSA legte 2020 für die Summe von PFOA, PFOS, PFNA und PFHxS eine tolerierbare wöchentliche Aufnahme von 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Woche fest. Nach Einschätzung der NGOs bietet dieser Wert keinen ausreichenden Schutz.

Belastung in Schwechat

Rund um die OMV-Raffinerie Schwechat ist das Grundwasser großflächig mit PFAS verunreinigt. Als Ursache wird PFAS-haltiger Löschschaum genannt, der dort bei Übungen zum Einsatz kam. Gemeindemessungen zufolge kletterte der PFAS-4-Wert im Schwechater Trinkwasser von 2,1 ng/l im Jänner auf 8,4 ng/l im Juli.

In Mannswörth ermittelte Global 2000 bei einer unabhängigen Messung im Mai einen Wert von 6,4 ng/l. Ob die Verschmutzung des Grundwassers mit den Werten im öffentlichen Leitungswasser zusammenhängt, ist nicht belegt. Die OMV hat ihre Messdaten bislang nicht veröffentlicht.

Gesundheitliche Risiken

Nach Angaben der NGOs würde ein vierjähriges Kind das 14-Fache der verträglichen Menge über das Trinkwasser aufnehmen, wenn PFAS-4 den österreichischen Grenzwert von 100 ng/l voll ausschöpfen. Bei Erwachsenen wäre es knapp das Fünffache. Schon bei 4 ng/l entfällt auf das Trinkwasser mehr als die Hälfte der wöchentlichen Dosis eines vierjährigen Kindes.

Das Schwechater Trinkwasser allein kommt mit zuletzt 8,4 ng/l bereits auf 120 Prozent dieser Dosis. Öberg wirkte im PFAS-Fall Ronneby als Sachverständiger mit.

Madeleine Drescher von Greenpeace Österreich sagte: „Schwechat zeigt sehr konkret, wo das Problem liegt: Der österreichische Grenzwert wird zwar eingehalten, gleichzeitig lagen die besonders problematischen PFAS-4 zuletzt doppelt so hoch wie der schwedische Grenzwert“. Weiters erklärte sie: „Das neue Gutachten zeigt, dass unsere Trinkwasserregeln besonders Kinder nicht ausreichend schützen. Österreich braucht deutlich strengere PFAS-Grenzwerte und einen eigenen Grenzwert von höchstens vier Nanogramm für PFAS-4.“

Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000 sagte: „Die 100 Nanogramm für PFAS-20 im Trinkwasser sind kein gesundheitlich abgeleiteter Grenzwert. Für die besonders gefährlichen PFAS-4 liegen bereits vier Nanogramm am oberen Ende des aus der EFSA-Bewertung abgeleiteten Bereichs.“

Vom Gesundheitsministerium verlangen die NGOs einen eigenen PFAS-4-Grenzwert von höchstens 4 ng/l. Die Stadt Schwechat soll neue Messergebnisse rasch veröffentlichen und klären, woher die Belastung stammt.

Was die OMV betrifft, hieß es, ihre Messdaten würden trotz mehrfacher Forderungen nicht offengelegt.