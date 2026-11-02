Zwischen Krippe und Gehsteig liegen Steine, die für Kinder zum Spielzeug werden könnten. Ein Labortest zeigt, was in ihnen steckt.

Vor der städtischen Kinderkrippe in Oberwart hat Greenpeace Asbest nachgewiesen. Die Umweltschutzorganisation fordert, das betroffene Areal umgehend zu sperren und rasch zu sanieren.

Eine im Labor untersuchte Materialprobe, die aus drei Stichproben bestand, enthielt laut Greenpeace zwischen 20 und 50 Prozent Asbest. Die belasteten Steine liegen zwischen der Kinderkrippe und dem Gehweg.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gefahr für Kinder

Greenpeace sieht hier insbesondere für Kinder ein Risiko, weil die Steine aufgehoben und beim Spielen bewegt oder gegeneinandergeschlagen werden könnten. Asbestfasern seien außerdem auf einer hüfthohen Sockelleuchte vor der Krippe nachgewiesen worden.

Greenpeace warnt davor, dass Kinder die offen liegenden Steine aufsammeln und damit spielen könnten. Durch das Bewegen oder Beschädigen asbesthaltigen Materials können nach Angaben der Organisation Fasern freigesetzt werden.

Forderungen an Gemeinde

Die Forderungen richten sich an die Stadtgemeinde.

Bürgermeister Georg Rosner erklärte am 2. November 2026, die Stadt nehme den Laborbefund ernst und werde so schnell wie möglich notwendige Sanierungen einleiten. Eine sofortige Sperre des Areals kündigte er zunächst nicht an.

Darüber hinaus verlangt Greenpeace eine Grundreinigung der Krippe für den Fall, dass Fasern in die Innenräume gelangt sind.