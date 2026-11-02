Eurofighter trainieren tagelang über Österreich – hier wird’s laut

Ab November wird der Himmel über Österreich zur Übungszone. Eurofighter jagen mit Überschall durch die Luft, einige Regionen bleiben verschont.

Von 3. bis 13. November, also elf Tage lang, üben die Luftstreitkräfte mit Eurofightern den Flug im Überschall. Angesetzt sind pro Trainingstag bis zu drei Flüge zwischen 8 und 19 Uhr.

Zwischen 12 und 13 Uhr sowie an den Wochenenden wird nicht geflogen. Um den Lärm am Boden zu verringern, steigen die Jets auf Höhen von mehr als 12.500 Meter.

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Zweites Überschalltraining

Es ist bereits das zweite Überschalltraining in diesem Jahr. Das Bundesheer betont: „Das Fliegen im Überschallbereich ist ein fester Bestandteil der Ausbildung und des Trainings der Eurofighter-Piloten. Es ist für eine wirksame österreichische Luftraumüberwachung unerlässlich.“

Die Piloten sollen dabei unter realen körperlichen Belastungen üben, die sich im Simulator nicht vollständig nachbilden lassen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagt: „Rund 50 Mal pro Jahr werden die Eurofighter alarmiert, dann muss jeder Handgriff sitzen und die Koordination in der Luft friktionslos funktionieren. Die Wahrung der Lufthoheit ist für einen souveränen Staat zentral und muss deshalb kontinuierlich – auch im Überschallbereich – geübt und weiterentwickelt werden.“

Betroffene Gebiete

Die Überschallflüge finden über nahezu dem gesamten Bundesgebiet statt. Ausgenommen sind Ballungsräume sowie Tirol und Vorarlberg. Damit die Auswirkungen am Boden möglichst gering bleiben, werden die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten.

Die Schallverteilung wird laufend dokumentiert, damit dieselben Gebiete nicht mehrfach beschallt werden. Die Ballungsräume rund um die Landeshauptstädte und Wien bleiben für Überschallflüge ausgespart. Flüge im Unterschallbereich sind dort weiterhin möglich.

Überschallgeschwindigkeit beginnt bei etwa 1200 km/h. Nähern sich die Jets dieser Marke, entstehen Stoßwellen, die am Boden als Überschallknall wahrnehmbar sein können.

Wie stark der Knall ausfällt, hängt unter anderem von Flughöhe, Geländestruktur und Wetter ab. Die Fluggebiete werden in Abstimmung mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. „Flugsicherheit hat bei den Trainingsflügen höchste Priorität“, hält das Bundesheer fest.