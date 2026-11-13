Erstickungsgefahr für Kinder: Gleich vier Produkte werden zurückgerufen (FOTOS)

Eltern aufgepasst: Gleich vier Produkte werden wegen Erstickungsgefahr für Kinder zurückgerufen. Betroffen sind drei Plüschtiere sowie ein Schlüsselanhänger- und Dekorationsset, die teilweise seit Mai 2025 verkauft wurden.

Der Importeur UOUOROSE GmbH hat am Freitag, dem 13. November, vier öffentliche Produktrückrufe bekannt gegeben. Bei amtlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich von den betroffenen Artikeln kleine Teile lösen können. Besonders für Kleinkinder besteht dadurch die Gefahr, diese zu verschlucken und daran zu ersticken.

Diese vier Produkte sind betroffen

Die Rückrufaktion umfasst folgende Artikel:

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1. Plüschhase mit Halskette

Chargennummer: MR-158

Verkaufszeitraum: Mai 2025 bis November 2026

2. Plüschfigur Känguru

Chargennummer: MR235

Verkaufszeitraum: Mai 2025 bis November 2026

3. Plüschraupe

Chargennummer: MR589

Verkaufszeitraum: Mai 2025 bis November 2026

4. Schlüsselanhänger und Dekorationsset

Chargennummer: YS609

Verkaufszeitraum: Oktober bis November 2026

Während die drei Plüschtiere bereits seit Mai 2025 verkauft wurden, war das Schlüsselanhänger- und Dekorationsset erst seit Oktober 2026 im Handel. Damit könnten sich die betroffenen Artikel noch in zahlreichen Haushalten befinden.

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Behörden warnen vor Erstickungsgefahr

Bei amtlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich Kleinteile von den Produkten lösen können. Gelangen diese in den Mund eines Kindes, besteht die Gefahr, dass sie verschluckt werden oder die Atemwege blockieren. Der Importeur fordert deshalb ausdrücklich dazu auf, die betroffenen Produkte nicht mehr zu verwenden. Eltern sollten überprüfen, ob sich eines der genannten Produkte im Haushalt befindet, und es gegebenenfalls sofort außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Geld zurück, auch ohne Kassabon

Kundinnen und Kunden können sämtliche betroffenen Produkte in der Filiale des Importeurs zurückgeben. Der vollständige Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassabons erstattet. Für Rückfragen steht die UOUOROSE GmbH telefonisch unter +43 1 2710016 zur Verfügung.

Das Unternehmen weist in seinen Rückrufmeldungen darauf hin, dass die Warnungen nicht automatisch bedeuten, dass die Gefährdung durch den Importeur selbst verursacht wurde. Besonders wichtig: Wer eines der genannten Produkte besitzt, sollte nicht abwarten, bis sich tatsächlich Kleinteile lösen. Die Produkte sollen vorsorglich nicht mehr verwendet und zurückgegeben werden.