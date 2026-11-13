Ein österreichischer Physiker berechnete vor 66 Jahren den Weltuntergang für Freitag, den 13. November 2026. Ausgerechnet heute ist dieser Tag gekommen.

Der österreichisch-amerikanische Physiker Heinz von Foerster veröffentlichte 1960 eine wissenschaftliche Berechnung, die weltweit Aufmerksamkeit erregte. Demnach sollte die Menschheit am 13. November 2026 eine mathematisch errechnete Grenze ihres Bevölkerungswachstums erreichen. Was wie eine konkrete Weltuntergangsprognose klingt, war jedoch eine bewusst zugespitzte Warnung vor unkontrolliertem Bevölkerungswachstum.

Am 4. November 1960 erschien die Studie unter dem Titel „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026“ im renommierten Wissenschaftsmagazin Science. Gemeinsam mit Patricia Mora und Lawrence Amiot untersuchte von Foerster die Entwicklung der Weltbevölkerung über rund 2.000 Jahre. Die Forschenden stellten fest, dass sich die Bevölkerung über lange Zeiträume in immer kürzeren Abständen verdoppelt hatte. Würde sich diese Entwicklung unverändert fortsetzen, müsste die Zahl der Menschen im Jahr 2026 rechnerisch gegen unendlich steigen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Formel ergab allerdings kein genaues Datum, sondern das Jahr 2026,87 mit einer Unsicherheit von rund fünfeinhalb Jahren. Wie die New York Times damals berichtete, suchte sich von Foerster innerhalb dieses Zeitraums einen besonders symbolträchtigen Tag aus: Freitag, den 13. November 2026. Die Wahl war nicht zufällig, denn der 13. November war auch sein eigener Geburtstag. Der 1911 in Wien geborene Physiker wäre heute 115 Jahre alt geworden.

Demografen widersprechen

Demografen widersprachen der Prognose. Ihr wichtigster Einwand lautete, die Spanne bis zur nächsten Verdoppelung der Weltbevölkerung lasse sich nicht beliebig verkürzen, schon eine Schwangerschaft dauere rund neun Monate. Zudem eigne sich die mathematische Grundlage nur für einen begrenzten Zeitraum. Ein Ökonom der University of California in Santa Barbara erklärte jüngst in Science, die Formel funktioniere im Prinzip, lasse sich aber nicht unbegrenzt in die Zukunft übertragen.

Aktuelle Prognosen

Von einem tatsächlichen Weltuntergang ist die Menschheit weit entfernt. Am heutigen Freitag, dem 13. November 2026, leben schätzungsweise 8,3 Milliarden Menschen auf der Erde. Damit zeigt sich, dass die vor 66 Jahren entwickelte Wachstumskurve die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung nicht dauerhaft vorhersagen konnte. Nach aktuellen Prognosen wächst die Weltbevölkerung noch bis in die 2080er-Jahre, erreicht dann mit rund 10,3 Milliarden ihren Höchststand und schrumpft danach wieder.

Wien veranstaltet Weltuntergangskonferenz

Ausgerechnet zum vermeintlichen Weltuntergangstermin veranstaltet der Complexity Science Hub in Wien am 12. und 13. November 2026 eine wissenschaftliche Konferenz über die Grenzen von Zukunftsprognosen. Unter dem Titel „Doomsday Conference“ diskutieren internationale Forschende, warum solche Berechnungen scheitern und welche Herausforderungen das tatsächliche Bevölkerungswachstum mit sich bringt. Im Mittelpunkt stehen auch die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Folgen einer langfristig stagnierenden oder schrumpfenden Weltbevölkerung. Die viel diskutierte Rechnung von 1960 gilt deshalb als Beispiel dafür, wie gewagt es ist, mathematische Trends ohne Obergrenze weiterzurechnen.