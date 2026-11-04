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Machtwechsel

Trump verliert beide Mehrheiten: Demokraten übernehmen US-Kongress

Trump verliert beide Mehrheiten: Demokraten übernehmen US-Kongress
(FOTO: EPA / JIM LO SCALZO)
2 Min. Lesezeit |

Politischer Rückschlag für Donald Trump: Die Demokraten gewinnen bei den US-Zwischenwahlen beide Kammern des Kongresses. Selbst im republikanisch geprägten Texas gelingt ihnen ein überraschender Sieg.

Bei den US-Zwischenwahlen vom 3. November 2026 haben die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat gewonnen. Damit verliert die Republikanische Partei von Präsident Donald Trump ihre Mehrheit im Kongress. Zur Wahl standen sämtliche 435 Sitze des Repräsentantenhauses sowie 35 der 100 Senatssitze.

Historischer Sieg in Texas

Besonders bemerkenswert ist das Ergebnis in Texas. Der Demokrat James Talarico setzte sich gegen den Republikaner Ken Paxton durch und gewann einen bislang republikanisch gehaltenen Sitz im US-Senat. Damit gelingt den Demokraten erstmals seit 1988 wieder ein Sieg bei einer Senatswahl in Texas.

Auch in mehreren anderen traditionell republikanisch geprägten Bundesstaaten konnten die Demokraten wichtige Erfolge verbuchen. Mit den neuen Mehrheiten in beiden Kammern können sie künftig Gesetzesvorhaben der Trump-Regierung erheblich beeinflussen und deren Politik stärker kontrollieren.

Trump reagiert auf Niederlage

Präsident Donald Trump machte für die Niederlage seiner Partei unter anderem verantwortlich, dass er selbst nicht zur Wahl stand. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte er, die Republikaner hätten einen überwältigenden Sieg errungen, wenn sein Name auf dem Wahlzettel gestanden wäre.

Gegenüber CBS News schlug Trump zugleich versöhnlichere Töne an. Er gratulierte den Demokraten zu ihren Wahlerfolgen und erklärte, er freue sich auf eine Zusammenarbeit zum Wohl des Landes. Auch die Wahlergebnisse sei er bereit zu akzeptieren.

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