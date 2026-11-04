Trotz falscher Namen und zahlreicher Strafen: Mann will Österreicher werden

Ein 38-jähriger Mann ist in Niederösterreich zum dritten Mal mit einem Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft gescheitert. Er war im Jahr 2000 als Flüchtling nach Österreich gekommen. Laut einem von Heute zitierten Behördendokument verwendete er bei seinen Anträgen unterschiedliche Identitäten. Ausschlaggebend für die jüngste Ablehnung waren zahlreiche Verwaltungsübertretungen.



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Der Mann stammt laut dem von Heute zitierten Behördendokument vermutlich aus Armenien. Bereits 2013 und 2018 hatte er unter falschen Namen versucht, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Im März 2025 stellte er bei der Bezirkshauptmannschaft Baden einen dritten Antrag, erneut unter einer anderen Identität. Auffällig ist, dass sein dabei verwendeter Vor- und Nachname jeweils mit Namen armenischer Politiker übereinstimmen.

Lange Ermittlungen

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf frühere Identitäten und auf eine Vielzahl von Verwaltungsübertretungen. Erschwert wurden die Nachforschungen durch häufige Wohnsitzwechsel über Bezirks- und Bundesländergrenzen hinweg.

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Da es in Österreich kein zentrales Verwaltungsstrafregister gibt, mussten die Behörden bei mehreren Sicherheitsdienststellen Auskünfte einholen. In der Zwischenzeit wandte sich der Antragsteller wegen der langen Verfahrensdauer an die Volksanwaltschaft.

Am 23. September 2026 wurde der Mann über das Ergebnis der behördlichen Nachforschungen informiert. Die festgestellten Verwaltungsübertretungen standen einer Einbürgerung nach Einschätzung der zuständigen Behörde entgegen. Nicht jede Verwaltungsstrafe führt automatisch zu einer Ablehnung. Entscheidend sind unter anderem Art, Schwere und Häufigkeit der Verstöße.

Am 7. Oktober 2026 nahm der Mann schriftlich zu den Ermittlungsergebnissen Stellung, konnte die Bedenken der Behörde jedoch nicht ausräumen. Sein Antrag auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft wurde mit Bescheid vom 16. Oktober 2026 abgewiesen. Ob er dagegen ein Rechtsmittel eingelegt hat, ist nicht bekannt.