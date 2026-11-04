Erster Schnee in Wien? Wettermodelle zeigen möglichen Wintereinbruch

Ab dem 10. November könnte Österreich ein deutlicher Wetterwechsel bevorstehen. Einzelne Berechnungen des amerikanischen Wettermodells GFS zeigen einen möglichen Kälteeinbruch mit Frost und Schnee bis in tiefere Lagen. Besonders für die zweite Novemberwoche werden dabei größere Temperaturunterschiede berechnet.

Kalte Ostlage

Bei einer Ostlage könnte kontinentale Kaltluft aus Nordosteuropa nach Mitteleuropa gelangen. Die Temperaturen würden deutlich sinken, gleichzeitig könnte die Schneefallgrenze bis in tiefere Lagen fallen. Die amerikanischen und europäischen Wettermodelle zeigen derzeit jedoch unterschiedliche Entwicklungen. Ob Wien Mitte November tatsächlich den ersten Schnee bekommt, lässt sich noch nicht zuverlässig vorhersagen.

Besonders auffällig sind einzelne Berechnungen des amerikanischen Wettermodells GFS. Dieses zeigt für Teile Westösterreichs, vor allem in höheren Lagen, bis zu 50 Zentimeter Neuschnee. Dabei handelt es sich allerdings um ein unsicheres Szenario und nicht um eine gesicherte Vorhersage. Die Winterdienste bereiten sich unabhängig davon bereits auf die kalte Jahreszeit vor.

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Andere aktuelle Prognosen zeigen allerdings einen deutlich milderen Verlauf. Die GeoSphere Austria erwartet in den Alpen zu Beginn der kommenden Woche zunächst sogar eine Erwärmung in höheren Lagen. Ob danach tatsächlich kalte Luft nach Österreich gelangt, bleibt abzuwarten.

Offene Fragen

Ob es Mitte November tatsächlich schneit, hängt vor allem von der weiteren Entwicklung der Temperaturen und Niederschläge ab. Für Wien lässt sich derzeit weder ein konkreter Schneetermin noch eine Schneemenge zuverlässig vorhersagen. Da die Berechnungen noch weit in die Zukunft reichen, können sich die Prognosen in den kommenden Tagen erheblich ändern.