Sturmtief „Luise“ trifft Österreich – so wird das Wochenende

Sturmtief „Luise“ macht das Wochenende nass und kalt – doch der Umschwung kommt schneller als gedacht.

Sturmtief „Luise“ zieht über Österreich hinweg und sorgt für ein ungemütliches Wochenende mit Niederschlag, Schnee in den Bergen und deutlich gesunkenen Temperaturen. Erst ab Dienstag entspannt sich die Lage – mit Sonnenschein und bis zu 20 Grad im Westen Österreichs.

Der Samstag präsentiert sich in weiten Teilen Österreichs grau und verregnet, wobei vor allem der Westen und der Süden besonders betroffen sind. In den Bergen fällt Schnee, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.100 und 1.500 Metern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 14 Grad und machen das Wochenende wenig einladend.

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Regen und Kälte

Auch der Sonntag bringt keine wesentliche Verbesserung – Regen und Kälte bleiben bestimmend, wenngleich die Schneefallgrenze auf über 2.000 Meter ansteigt. Rund um den Nationalfeiertag zeichnet sich eine leichte Wetterberuhigung ab. Im Westen sowie entlang der Alpennordseite sind zunächst noch Wolken und Nebel zu erwarten.

Im Osten und Südosten hingegen steigen die Chancen auf sonnige Abschnitte, bei Höchstwerten zwischen 9 und 16 Grad.

Wetterbesserung ab Dienstag

Der Dienstag bringt schließlich die erhoffte Wetterbesserung, allen voran im Westen Österreichs. Die Sonne setzt sich zunehmend durch, und die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad.

Auch in den übrigen Landesteilen wird es milder und freundlicher.