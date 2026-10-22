Was feiern wir am 26. Oktober? Diese Verwechslungen halten sich hartnäckig

Minderheiten in Österreich.

Ein zentraler Punkt ist der Schutz der slowenischen und kroatischen Minderheiten. In der zum Staatsvertrag gehörenden Präambel wird als Ziel die Förderung eines demokratischen und friedliebenden Österreichs im Geiste der Charta der Vereinten Nationen formuliert.

Die Verankerung der Minderheitenrechte in einem internationalen Vertrag bietet diesen eine besondere Stabilität und Schutz. In der Praxis jedoch erfordert die Umsetzung kontinuierliche Anstrengungen und Engagement seitens der Regierung, um kulturelle Vielfalt zu bewahren und zu fördern.