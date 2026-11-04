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Pizzaalarm

Tiefkühlpizza verbrannt: Feuerwehr muss mitten in der Nacht ausrücken

Tiefkühlpizza verbrannt: Feuerwehr muss mitten in der Nacht ausrücken
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Ein schrilles Piepsen alarmiert in Wels-Lichtenegg die Feuerwehr. Dahinter steckt kein Feuer, sondern ein missglücktes Essen.

In der Nacht auf Mittwoch, den 4. November, rückte die Feuerwehr zu einem Mehrparteienhaus in Wels-Lichtenegg aus. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen. Ursache war offenbar eine verbrannte Tiefkühlpizza. Zu einem tatsächlichen Brand kam es nicht.

Rauchmelder schlägt Alarm

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Rauchmelder noch deutlich zu hören. Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffene Wohnung und konnten rasch Entwarnung geben. Ein tatsächlicher Brand lag nicht vor.

Einsatz beendet

Die Feuerwehr belüftete die Räume, damit der Rauch abziehen konnte. Eine Person wurde vom Rettungsdienst betreut.

Nach rund 30 Minuten war der Einsatz abgeschlossen.

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