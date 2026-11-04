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Firmenpleite

Baufirma mit 50 Mitarbeitern pleite: 3,8 Millionen Euro Schulden

Baufirma mit 50 Mitarbeitern pleite: 3,8 Millionen Euro Schulden
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Millionenpleite in Oberösterreich: Ein Bauunternehmen mit 50 Beschäftigten ist insolvent. Nun wird geprüft, ob der Betrieb noch gerettet werden kann.

Die Lachinger GmbH aus Oberhofen am Irrsee im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck ist insolvent. Über das Bauunternehmen wurde am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Euro, insgesamt sind 50 Beschäftigte von der Insolvenz betroffen.

Das Verfahren wurde am Dienstag, dem 3. November 2026, ohne Eigenverwaltung eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde der Vöcklabrucker Rechtsanwalt Andreas Haberl bestellt. Er soll prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Betrieb fortgeführt werden kann.

Breites Leistungsspektrum

Die Firma ist in mehreren Sparten des Baugewerbes aktiv. Sie bietet Verputzarbeiten, Estrichverlegung sowie Beton- und Asphaltierungsarbeiten an und hat sich besonders auf Fenster spezialisiert.

Laut den Angaben im Insolvenzantrag führten vor allem massive Umsatzeinbrüche im privaten Hausbau zu den finanziellen Schwierigkeiten. Hinzu kamen das veränderte Zinsumfeld und die allgemeine Teuerung. Besonders die gestiegenen Material- und Betriebskosten belasteten das Unternehmen zusätzlich.

Sanierungsplan

Geplant sind eine Umstrukturierung des Unternehmens und eine Senkung der laufenden Kosten. Der vorgelegte Sanierungsplan sieht für die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen vor, die innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Plans ausgezahlt werden soll. Über den Sanierungsplan soll am 25. Februar 2027 verhandelt und abgestimmt werden.

Ansprüche an das Unternehmen können bis zum 14. Jänner 2027 angemeldet werden.

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