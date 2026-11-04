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Ermittlungen

Weiterer Zwischenfall: Vater entdeckt Schraube in Halloween-Süßigkeit

Weiterer Zwischenfall: Vater entdeckt Schraube in Halloween-Süßigkeit
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zwei Kinder sammeln an Halloween Süßes, ihr Vater kontrolliert die Beute. Im Schokoriegel steckt etwas, das dort nichts verloren hat.

In Linz-Ebelsberg hat ein Vater in einem Schokoriegel, den seine Kinder an Halloween gesammelt hatten, eine Schraube entdeckt. Niemand kam zu Schaden. Die Polizei ermittelt und rät, verdächtige Süßigkeiten nicht zu essen.

Wieder ist in Oberösterreich eine Halloween-Süßigkeit mit einem Metallstück im Inneren aufgetaucht. Ein 29-jähriger Vater stieß in Linz-Ebelsberg in einem Schokoriegel seiner Kinder auf eine Schraube. Der Riegel stammte aus der Beute der beiden, die acht und vier Jahre alt sind.

Zur Kontrolle der Süßigkeiten hatte den Mann ein Video auf einer Social-Media-Plattform veranlasst, in dem es um manipulierte Halloween-Süßigkeiten ging.

Offene Ermittlungen

Unklar bleibt, woher der Riegel stammt und auf welchem Weg die Schraube hineingelangte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeiliche Empfehlung

Die Polizei empfiehlt, verdächtige Süßigkeiten nicht zu essen, sondern samt Verpackung aufzubewahren und den Beamten zu übergeben oder den Fund zu melden.

Fremdkörper sollten dabei nicht herausgenommen werden, damit etwaige Spuren für die Ermittlungen erhalten bleiben.

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