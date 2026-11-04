Nach Kollision mit Bus – PKW steht plötzlich in Vollbrand (FOTOS)

Kurz vor ein Uhr nachts wird die S4 zur Feuerfalle. Ein Auto brennt lichterloh, ein Bus ist mittendrin. Der Auslöser ist weiter unklar.

In der Nacht auf Mittwoch ist auf der Schnellstraße S4 bei Bad Sauerbrunn im Burgenland ein Pkw auf einen Bus geprallt. Das Auto fing Feuer, eine Person erlitt schwere Verletzungen. Um 00:44 Uhr schlug die Feuerwehr Alarm.

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle ankamen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Der Bus wies Schäden am Heck auf.

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Einsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr bekam die Flammen unter Kontrolle, danach wurde der Pkw abtransportiert. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Bad Sauerbrunn, Mattersburg und Neudörfl im Einsatz.

Die verletzte Person wurde vom Roten Kreuz in den Schockraum des Krankenhauses Wiener Neustadt gebracht.

Was den Auffahrunfall ausgelöst hat, steht bislang nicht fest.