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Großbrand

Zweiter Brand binnen eines Tages: Schule und Kindergarten bleiben zu

Zweiter Brand binnen eines Tages: Schule und Kindergarten bleiben zu
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht färbt sich der Himmel über Pama orange. Für einen Betrieb war es schon der zweite Brand binnen eines Tages.

Ein Installateurbetrieb in Pama im Bezirk Neusiedl am See hat in der Nacht auf Dienstag Feuer gefangen. Die Alarmierung erfolgte kurz nach 2.15 Uhr. 19 Anrainer mussten in Sicherheit gebracht werden, alle blieben unverletzt.

Schon auf der Anfahrt war zu erkennen, welches Ausmaß der Brand angenommen hatte. „Es war großer Feuerschein und extrem viel Rauch schon von Weitem sichtbar. Deswegen wurde gleich mehr oder weniger die ganze Umgebung mit alarmiert“, schilderte Markus Scharinger vom Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See. Insgesamt waren 160 Feuerwehrleute im Einsatz, zudem befanden sich Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Löscharbeiten dauern an

Ausgebrochen war das Feuer in der Nacht auf Dienstag, den 3. November. Flammen und dichte Rauchwolken ließen sich weithin sehen. Bis in die Morgenstunden gelang es, den Brand größtenteils zu löschen, einzelne Glutnester beschäftigten die Einsatzkräfte aber weiterhin.

„Ein paar Bereiche im Gebäude sind aber nicht wirklich zugänglich, da müssen wir überlegen, wie wir gefahrlos zu den Glutnestern kommen“, so Scharinger.

Der unmittelbar angrenzende Wohnkomplex wurde vorsorglich geräumt. 19 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde dabei niemand. Die Brandstätte wird mit einem Teleskoplader der Feuerwehr Zurndorf ausgeräumt.

Damit die Einsatzkräfte an die verbliebenen Glutnester herankommen, werden Teile der Blechdächer abgetragen.

Vorheriger Brand

Schon am Montagnachmittag, dem 2. November, hatte es im selben Betrieb gebrannt, damals wegen eines brennenden Pelletofens. Wegen des nächtlichen Einsatzes bleiben die Schule und der Kindergarten des Ortes am Dienstag geschlossen. Die Ortsdurchfahrt ist zumindest bis Dienstagmittag gesperrt.

Die Brandursache sollen anschließend Ermittler der Polizei klären.

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KO KOSMO-Redaktion
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