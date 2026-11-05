Neue Impfregel in Österreich beschlossen: Ärzte schlagen Alarm

Impfen ohne Arztpraxis: Die Regierung schafft einen neuen Weg, die Ärzte schlagen Alarm. Ihr Vorwurf zielt auf ein ganz anderes Problem.

Impfen soll künftig auch in Apotheken möglich sein, so will es die Regierung. Die Österreichische Ärztekammer übt scharfe Kritik an Gesundheitsministerin Korinna Schumann und warnt vor einer Fehlsteuerung der Ressourcen. Die ersten Impfungen sind für das Frühjahr 2027 vorgesehen.

Vorgesehen ist, dass ausschließlich speziell ausgebildete Apotheker, die eine entsprechende Prüfung abgelegt haben, impfen dürfen. Dazu kommen vorgeschriebene eigene Räumlichkeiten und verbindliche Sicherheitsstandards. Die Regierung eröffnet damit einen zusätzlichen Impfkanal außerhalb der Ordinationen.

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Der Beschluss legt ein klar geregeltes Verfahren fest. Impfen sollen nur jene Apotheken dürfen, die geschultes Personal einsetzen und definierte Abläufe einhalten. Für das Personal sind Prüfungen verpflichtend, die Räumlichkeiten müssen sich für die Anwendung eignen. Als Starttermin ist das Frühjahr 2027 anvisiert.

Ab dem Frühjahr 2027 sollen in österreichischen Apotheken Impfungen gegen FSME, Hepatitis B sowie Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten einschließlich der Kombination mit Polio verabreicht werden dürfen; impfen dürfen ausschließlich Apothekerinnen und Apotheker mit abgeschlossener spezieller Ausbildung und Prüfung, in einem abgetrennten Bereich unter Einhaltung der Hygienevorschriften, mit verpflichtender Dokumentation.

Scharfe Kritik

Die Österreichische Ärztekammer geht mit dem Vorhaben scharf ins Gericht. Präsident Johannes Steinhart sagt: „Impfen in Apotheken ist Themenverfehlung, Frau Ministerin.“ Statt neuer Impfstellen müsse vielmehr die Versorgung mit Impfstoffen gesichert werden, so seine Kritik. „Es ist ganz offensichtlich, dass hier wirtschaftliche Überlegungen der Apotheken im Vordergrund stehen“, sagt Steinhart. Als gesundheitspolitische Maßnahme fällt der Plan bei ihm durch.

Im Zentrum der Kritik steht vor allem die Verfügbarkeit der Impfstoffe. Steinhart zufolge sind die Influenza-Impfstoffe heuer verspätet in den Ordinationen eingetroffen. Vizepräsident Edgar Wutscher beschreibt die Stimmung so: „In den Ordinationen herrscht Frust sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten.“ Er erhebt zudem den Vorwurf: „Impfmöglichkeiten gibt es genug, aber wir erhalten nicht zeitnah die Impfstoffe.“

Auch in puncto Sicherheit sieht die Ärzteschaft offene Fragen. Steinhart verweist auf Hygienevorschriften, eigene Impfräume, die medizinische Nachbetreuung und die Untersuchung vor einer Impfung. „Wer leistet die medizinische Hilfe in den Apotheken im Ernstfall?“, fragt er.

Forderungen der Ärztekammer

Die Ärztekammer verlangt verlässliche Lieferketten sowie ein Erinnerungssystem für Auffrischungen, etwa per SMS oder über den elektronischen Impfpass. Darüber hinaus fordert sie Maßnahmen, um die Impfquoten zu erhöhen. Bei Masern soll Österreich das WHO-Ziel von 95 Prozent wieder erreichen. Vorgeschlagen wird außerdem ein Ausbau des Eltern-Kind-Passes bis zum 18. Lebensjahr.

Seine Kritik bündelt Steinhart so: „Statt sich um diese Ziele oder um Maßnahmen zur Steigerung der Impfbereitschaft zu kümmern, widmet sich die Gesundheitsministerin der Frage, wie Apotheken FSME impfen – das ist eine glatte Themenverfehlung.“ Er fügt hinzu: „Es ist zu kurz gedacht, dass durch Impfen in Apotheken die Impfraten gesteigert werden, zumal beispielsweise die FSME-Impfung eine der beliebtesten Impfungen in Österreich ist.“