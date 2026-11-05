Italienischer Koch wegen Ananas auf Pizza entlassen

Ein Gast will es süß, der Koch bleibt stur. Der Streit um einen Pizzabelag landet bei der Behörde und kostet mehr als nur einen Job.

Die australische Fair Work Commission (FWC) hat den Antrag von Davide Tamburella abgewiesen. Der frühere Küchenchef des Restaurants La Costa war am 20. Mai entlassen worden, weil er sich geweigert hatte, Ananas auf eine Pizza zu legen.

Im Beschluss, der am Dienstag vorgelegt wurde, heißt es, Tamburella habe seine Klage nach den allgemeinen Schutzbestimmungen zu spät eingebracht. Außergewöhnliche Umstände lägen nicht vor. Der Koch hatte argumentiert, seine Kündigung verstoße gegen den Fair Work Act. Dabei verwies er auch auf einen Arbeitsunfall, bei dem er sich Brüche an der rechten Hand zugezogen hatte.

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FWC-Kommissarin Jennifer Hunt wies den Antrag wegen der versäumten Frist ab. Tamburella blieb damit mit seiner Beschwerde gegen die Kündigung durch seinen damaligen Arbeitgeber Elliot Ingram im La Costa in Fortitude Valley, Brisbane, erfolglos.

Ananas-Streit

Wie im Verfahren zur Sprache kam, hatte Tamburella dreimal abgelehnt, eine Pizza mit Ananas zu belegen. Das sei „eine Beleidigung seiner Kultur“, begründete er. Vierzehn Tage vor der Entlassung war er zu Ingram zitiert worden, „um Leistungsprobleme anzusprechen“.

Ingram schilderte den Anlass der Auseinandersetzung so: „Wir hatten eine große Gesellschaft bei uns, die mehr als 15.000 Dollar ausgab, und der Mann, der das Ganze bezahlt hat, sagt: ‚Schauen Sie, ich brauche eine Pizza mit Schinken und Ananas‘.“ Tamburella habe Ingram daraufhin gebeten, zu bedenken, wie wichtig es für Italiener sei, keine Ananas auf Pizza zu legen.

Ingram räumte ein, dass die Kombination nicht seine erste Wahl sei. Er verwies aber auf die Wünsche der Gäste und die Praxis im Betrieb: „Mache ich also eine Pizza mit Schinken und Ananas? Mein absoluter Favorit ist sie wahrscheinlich nicht. Aber die Nase rümpfe ich deswegen sicher nicht. Wir hatten Pizza mit Schinken und Ananas früher auch auf der Kinderkarte.“

Visum und Schließung

Tamburella befand sich seit mehr als drei Jahren im Verfahren für ein 186er-Visum, einen vom Arbeitgeber gesponserten Weg zum dauerhaften Aufenthalt. Ingram erklärte, er habe so lange wie rechtlich möglich zugewartet, ehe er die Behörden über das Ende des Dienstverhältnisses informierte. Der Visumantrag wurde nicht rechtzeitig genehmigt, das Verfahren müsste daher von vorne beginnen.

Das La Costa sperrte im Juli zu, als der Mietvertrag auslief. Als Grund nannte Ingram die hohen Kosten des Geschäftsbetriebs in Fortitude Valley. Tamburella arbeitet inzwischen in einem anderen italienischen Restaurant.

Ananas steht dort nicht auf der Speisekarte.