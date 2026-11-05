Gaspreis auf Vierjahreshoch: Was das für Österreichs Haushalte bedeutet

Die Speicher sind gut gefüllt, die Versorgung gilt als gesichert. Trotzdem erreicht der Gaspreis ein Niveau, das es seit 2022 nicht gab.

Obwohl Österreich und Europa gut mit Gas versorgt sind, sieht E-Control-Vorstand Alfons Haber die aktuelle Preislage mit Sorge. Seit Jahresbeginn haben sich die Preise verdreifacht, zuletzt lagen sie bei rund 100 €/MWh.

So teuer wie jetzt war Gas laut Haber zuletzt während der Energiekrise 2022. Anfang des Jahres kostete die Megawattstunde noch rund 30 €, vor dem russischen Angriff auf die Ukraine waren es etwa 20 €. Mit dem Beginn des Iran-Kriegs zogen die Preise deutlich an und erreichten zuletzt rund 100 €/MWh.

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Gasspeicher im Vergleich

Bei der Einspeicherung von Gas liegt Österreich sehr gut im Rennen. Die heimischen Speicher sind zu rund 66 % gefüllt, die eingelagerte Menge deckt rund 84 % des Jahresverbrauchs ab.

Europaweit beträgt der Füllstand rund 74 %, das entspricht rund 24 % des europäischen Jahresverbrauchs. Deutschland hat sein Einspeicherziel für November nicht erreicht. Dort sind die Speicher zu rund 61 % voll, was knapp 17 % des deutschen Jahresverbrauchs entspricht.

Als Gründe für die Entwicklung nannte Haber eine gestiegene Nachfrage und geopolitische Faktoren. Weltweit sind die Preise derzeit höher, unter anderem weil Asien mehr Gas nachfragt und wegen der geopolitischen Lage.

„Man sieht jetzt schon, dass Deutschland die Bestrebungen hat, seine Speicherfüllmengen zu erhöhen“, sagte Haber. „Das wirke sich aufgrund der höheren Nachfrage auch auf die Gaspreise aus.“

Bessere Versorgungslage

Zwar waren die Preise seit 2022 nie mehr so hoch, doch die Lage ist heute weniger angespannt. „Das liegt auch an der Verfügbarkeit des Gases“, sagte Haber. Damals machte russisches Pipeline-Gas rund 40 % aus.

„Pipeline-Gas zu ersetzen ist nicht so leicht“, so Haber. Seither wurden die Flüssiggas-Terminals in Europa massiv ausgebaut, zugleich steht am Weltmarkt mehr LNG zur Verfügung. Die Preissituation sei „natürlich trotzdem beunruhigend“, die Versorgungssicherheit habe sich seit 2022 aber wesentlich verbessert.

Wie sich die Gaspreise weiterentwickeln, hängt laut Haber von der geopolitischen Lage ab. Nach heutigem Stand dürften sie auch 2027 und 2028 auf erhöhtem Niveau bleiben. Haushaltskunden müssen im kommenden Jahr möglicherweise mit höheren Preisen rechnen.

Derzeit gebe es am Markt noch Anbieter mit vergleichsweise günstigen Preisen. „Wenn man als Haushaltskunde einen Vertrag abschließen will, ist es sicherlich besser, das jetzt zu tun und nicht erst im Jänner oder Februar“, sagte Haber.