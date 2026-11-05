Alzheimer: Forscher entdecken 48 bisher unbekannte Risikofaktoren

Das Erbgut hält Dutzende unbekannte Spuren bereit. Sie führen zu Zellen im Gehirn, die eigentlich für Ordnung sorgen sollen.

Eine der umfangreichsten Genanalysen zur Alzheimer-Krankheit hat 48 bislang unbekannte Risikoregionen im Erbgut aufgespürt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Mikroglia. Grundlage sind Daten von etwa 2,8 Millionen Menschen, die neue Ansatzpunkte bei Zellen und biologischen Abläufen liefern.

Für die Auswertung wurden die Untersuchungen von 30 Forschungsgruppen zusammengeführt. Ausgewertet wurden die Erbinformationen von rund 2,8 Millionen Personen, darunter 183.620 Alzheimer-Betroffene.

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Bei weiteren 74.131 handelte es sich um sogenannte Proxy-Fälle (über Verwandte erfasst). Ein Team der Universität Oslo und des Universitätsklinikums Oslo stieß dabei auf 127 DNA-Regionen, die mit dem Erkrankungsrisiko zusammenhängen. 48 davon waren bisher nicht bekannt.

Newsweek zitiert Emil Uffelmann von der Vrije Universiteit Amsterdam mit den Worten: „Wir haben 48 neue Genomregionen identifiziert, die mit dem Risiko für die Alzheimer-Krankheit in Verbindung stehen. Unsere Ergebnisse deuten auf Mikroglia, die Immunzellen des Gehirns, sowie auf bestimmte Neuronenarten hin. Diese Erkenntnisse liefern Hinweise auf biologische Mechanismen, die als therapeutische Ziele dienen könnten.“ Die Analyse beruht auf breit angelegten Datensätzen und bringt häufige genetische Varianten systematisch mit dem Erkrankungsrisiko in Zusammenhang.

Mikroglia im Fokus

Besonders ausgeprägte genetische Signale fanden sich bei den Mikroglia. Diese widerstandsfähigen Immunzellen des Nervensystems beseitigen unter anderem Zellreste und schädliche Substanzen. Es gibt Hinweise darauf, dass Gene, die bei Alzheimer in den Mikroglia aktiver und in einigen Nervenzelltypen weniger aktiv sind, mit dem Risiko zusammenhängen.

Zudem bestätigten sich Prozesse wie Immunreaktionen, die Verarbeitung von Amyloid und der Fettstoffwechsel. Manche der neu identifizierten Gene sind mit der Reaktion der Mikroglia auf Amyloid-beta verknüpft.

Edmundo Rodriguez-Frias sagte: „Genetische Variationen können die entsprechenden Proteinspiegel beeinflussen und auf die Rolle dieser Varianten in der Pathophysiologie der Erkrankung hinweisen.“ Gegenüber Newsweek ergänzte er: „Und die neu identifizierten Gene könnten Aufschluss über die Rolle von Mikroglia und bestimmten Neuronen bei der Alzheimer-Krankheit geben, was für zukünftige Therapien relevant sein könnte.“

Genetisches Risiko

Bei Menschen europäischer Abstammung erklären häufige genetische Varianten der Studie zufolge etwa 16 Prozent des Alzheimer-Risikos. Frühere Arbeiten waren auf rund 5 bis 6 Prozent gekommen. Daraus folgt nicht, dass sich das individuelle Risiko zuverlässig vorhersagen lässt.

Uffelmann sagt: „Unsere Studie zeigt auch, dass häufige genetische Varianten wesentlich stärker zum Alzheimer-Risiko beitragen als bisher angenommen, was bedeutet, dass große Genstudien noch weitere Erkenntnisse liefern können. Eine bessere genetische Risikovorhersage ist vielversprechend, bleibt aber vorerst ein Forschungsinstrument und kein klinisches.“ Rodriguez-Frias formuliert es so: „Die Identifizierung von Genen, die, wenn sie verändert werden, ein höheres oder geringeres Risiko für die Entwicklung der Krankheit mit sich bringen können, ist nur der erste Schritt auf einem langen Weg hin zu einem Test oder einem Medikament, von dem die Patienten profitieren können.“