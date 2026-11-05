2,7 Tonnen Kleingeld im Haus: Sogar der Beton reißt

Er stellt Briefe zu und sammelt nebenbei Kleingeld. Was sich bei Bruno Salvi in Urbania angehäuft hat, setzt dem Haus spürbar zu.

Der Italiener Bruno Salvi aus Urbania hat bislang 1,176 Millionen Ein-Cent-Münzen zusammengetragen, die gemeinsam 11.760 Euro wert sind. Als nächste Marke peilt er 1,5 Millionen Stück an.

Seit die Lire nicht mehr gilt, sammelt der Briefträger gezielt das kleinste Euro-Kleingeld. Sein Interesse gilt nicht seltenen Stücken, sondern der schieren Masse. Gegenüber dem Sender Tele2000 erklärte er: „Ich wollte einfach sehen, wie weit ich damit kommen würde“.

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Hilfe aus der Stadt

Viele Einwohner der Stadt greifen ihm dabei unter die Arme, indem sie ihm bei Begegnungen oder bei der Zustellung ihre Cent-Stücke überlassen. Derzeit besteht der Bestand aus 1,176 Millionen Münzen, die einen Gesamtwert von 11.760 Euro ergeben.

Salvi beschränkt sich auf Ein-Cent-Stücke und trägt sie seit der Einführung des Euro unermüdlich zusammen. Aufbewahrt werden die Münzen in 28 Glasballons, von denen jeder 30 Liter fasst. Angestrebt wird eine Gesamtzahl von 1,5 Millionen Cent-Stücken.

Schweres Gewicht

Die enorme Münzmenge hat entsprechend Gewicht, insgesamt bringt die Sammlung rund 2,7 Tonnen auf die Waage. Weil sich im Treppenhaus Risse im Beton gebildet hatten, brachte Salvi die Münzen in die unteren Stockwerke.

Weitersammeln will er, solange die kleinen Münzen im Umlauf sind.