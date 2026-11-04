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Neue Impfregel in Österreich: Diese Impfungen gibt es bald in Apotheken

Neue Impfregel in Österreich: Diese Impfungen gibt es bald in Apotheken
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Der Weg zur Spritze wird kürzer. Ab 2027 sollen mehrere Schutzimpfungen dort möglich sein, wo bisher nur Medikamente über den Tresen gehen.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch, dem 4. November, den Weg für Impfungen in österreichischen Apotheken ab 2027 freigemacht. Der Ministerrat beschloss die entsprechende Gesetzesinitiative. Vorgesehen sind Impfungen gegen FSME, Hepatitis B sowie die Kombinationsimpfung gegen Keuchhusten, Tetanus und Diphtherie. Das Angebot soll die ärztliche Versorgung ergänzen, nicht ersetzen.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) erläuterte, man habe sich auf Impfungen konzentriert, die in Apotheken bereits erhältlich sind. Als Hürde galt der zusätzliche Arztbesuch.

Neue Regeln

Bestimmte Immunisierungen, darunter jene gegen FSME, Keuchhusten-Tetanus-Diphtherie und Hepatitis B, lassen sich künftig direkt in der Apotheke durchführen. Die Impfung muss dabei in einem abgetrennten Raum erfolgen.

Impfen lassen können sich Personen ab 14 Jahren. Schwangere und Risiko-Patienten sind von dem Angebot ausgenommen.

Zeitplan

Heute startet die Begutachtung des Gesetzesvorhabens. Die ersten Impfungen in Apotheken sind für den Beginn der Zeckensaison im Frühjahr 2027 geplant.

Voraussetzung ist, dass die Mitarbeitenden der Apotheken eine Ausbildung mit abschließender Prüfung absolviert haben.

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