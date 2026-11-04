Zwei Gebäude in Flammen: Vermisster Mann wird schlafend gefunden

Am späten Abend stehen in Linz zwei Gebäude in Flammen. Zeugen vermuten einen Mann darin, doch die Retter kommen zunächst nicht hinein.

Ein Großbrand hat am Dienstagabend, dem 3. November, im Linzer Süden ein Lagergebäude und eine Gartenhütte vollständig zerstört. Gegen 22 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte im Bereich der Dauphinestraße und Holzingerstraße eintrafen, standen beide Nebengebäude bereits in Vollbrand.

Die Berufsfeuerwehr Linz und die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg rückten mit mehreren Fahrzeugen an und bekämpften die Flammen von zwei Seiten. Die umliegenden Wohnhäuser waren nach Angaben der Feuerwehr nicht gefährdet.

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Vermisster Bewohner

Mehrere Nachbarn berichteten, dass sich möglicherweise noch eine Person in einem der brennenden Gebäude aufhalten könnte. Wegen der starken Flammen konnten die Feuerwehrleute die Gebäude zunächst nicht betreten. Zusätzlich sorgten zwei Kunststoff-Gasflaschen im Brandbereich für Gefahr.

Eine der Gasflaschen wurde durch die Hitze beschädigt, sodass das Gas vollständig austrat. Bei der zweiten öffnete sich das Sicherheitsventil. Die Feuerwehr kühlte beide Behälter und brachte sie ins Freie. Nachdem die Flammen eingedämmt waren, durchsuchten die Einsatzkräfte die Nebengebäude, fanden dort jedoch niemanden.

Die Polizei entdeckte den vermissten Bewohner schließlich schlafend und unverletzt im angrenzenden Wohnhaus. Er wurde vom Rettungsdienst betreut, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Lange Nachlöscharbeiten

Insgesamt standen 42 Feuerwehrleute im Einsatz. Obwohl die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht wurden, gestalteten sich die Nachlöscharbeiten aufwendig. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet.

Die Ursache des Brandes ist weiterhin unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.