Giftiger Rauch über Steiermark: Bevölkerung soll Häuser nicht verlassen

Giftiger Rauch über der Steiermark: Ein Großbrand an einer Altdeponie zwingt Anwohner in die Häuser – Alarm auf mehreren Kanälen.

Ein Großbrand bei der ehemaligen Magnesit-Werksdeponie in Trieben (Steiermark) hält die Einsatzkräfte seit Mittwoch in Atem. Die massive Rauchentwicklung veranlasste die Landeswarnzentrale dazu, sowohl einen Sirenenalarm als auch einen AT-Alert auszulösen. Die Bevölkerung im betroffenen Bereich wird dringend aufgefordert, Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Klare Verhaltensregeln

Behörden haben klare Verhaltensregeln für Anwohnerinnen und Anwohner herausgegeben: Wer sich im Gefahrenbereich befindet, soll unverzüglich ein Gebäude aufsuchen und dort bleiben. Fenster und Türen sind geschlossen zu halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sind abzuschalten, um das Eindringen von Rauch zu verhindern. Den Anordnungen der Einsatzkräfte ist unbedingt Folge zu leisten, das betroffene Gebiet soll bis auf Weiteres nicht betreten werden.

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Schwierige Löscharbeiten

Sieben Feuerwehren aus der Region Paltental stehen im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Besonders schwierig gestaltet sich die Lage durch den Standort des Brandherdes: Eine Teerteichanlage mit gelagerten Betriebsrestmassen macht die Bekämpfung des Feuers außerordentlich anspruchsvoll. Die Einsatzkräfte setzen Schaumteppiche ein, um die Flammen zu ersticken, und melden erste Löscherfolge – die Situation bleibt dennoch angespannt.