Hotelmitarbeiter entdeckt totes Kind, Mutter schwer verletzt

Großeinsatz im Münchner Bahnhofsviertel: In einem Hotelzimmer wird ein totes Kind entdeckt. Daneben liegt seine schwer verletzte Mutter. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt.

In einem Hotel nahe dem Münchner Hauptbahnhof ist am Mittwochvormittag (4. November) ein Kind tot aufgefunden worden. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll das Opfer erst zwölf Jahre alt gewesen sein. Neben dem Kind lag dessen schwer verletzte Mutter. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Großeinsatz der Polizei

Gegen 9.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Schauplatz des Vorfalls ist das traditionsreiche Eden Hotel Wolff in der Arnulfstraße, unmittelbar am Münchner Hauptbahnhof.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll ein Hotelmitarbeiter das tote Kind entdeckt haben. Der Angestellte wird von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an. Während die Beamten den Vorfall untersuchen, sind die genauen Umstände des Todes weiterhin unklar.

Mutter schwer verletzt aufgefunden

Besonders erschütternd: Im selben Hotelzimmer befand sich laut Bild-Zeitung auch die schwer verletzte Mutter des Kindes. Über die Art ihrer Verletzungen und ihren aktuellen Gesundheitszustand liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Verdacht auf Tötungsdelikt

Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem möglichen Tötungsdelikt aus. Das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer für den Tod des Kindes verantwortlich sein könnte, ist bislang nicht bekannt. Auch zum möglichen Tatablauf und zu den Hintergründen machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben.

Die Münchner Polizei kündigte an, im Laufe des Nachmittags weitere Einzelheiten zu dem Fall bekannt zu geben. Die Ermittlungen dauern an.