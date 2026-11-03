Sie floh vor dem Krieg – dann wurde sie in Wien getötet

Vor dem Krieg flüchtete Anna nach Österreich. Ihr Weg endet in einem Wiener Stiegenhaus. Am Tatort traf die Polizei einen Mann an.

Die 35-jährige Ukrainerin Anna ist Anfang Oktober tot in einem Stiegenhaus in Wien-Landstraße entdeckt worden. Wie die Obduktion ergab, starb sie an stumpfer Gewalt, die ihren Kopf und ihren Oberkörper getroffen hatte.

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ins Visier geriet ihr Freund, ein Mann aus Rumänien, der sich am Tatort befand und festgenommen wurde. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

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Entdeckt wurde die Tote in einem Stiegenhaus in Wien-Landstraße. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass stumpfe Gewalt gegen Oberkörper und Kopf zu ihrem Tod geführt hatte. Weil sich ihr Freund am Fundort aufhielt, richteten sich die Ermittlungen gegen ihn, und er wurde festgenommen.

Flucht nach Österreich

Im Frühjahr 2022 kam Anna nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mit ihren beiden Töchtern nach Österreich. Zunächst fand sie im Bezirk Tulln in Niederösterreich vorübergehend ein Dach über dem Kopf, und zwar in einem Quartier, in dem rund 30 Frauen aus der Ukraine lebten, darunter auch ihre zwei Schwestern. Später wurde sie in einem Frauenhaus untergebracht.

Die „Kronen Zeitung“ zitiert einen Bekannten, der ihre Lage so beschrieb: „Dann ging es noch weiter bergab und letztlich wurden ihr die beiden Töchter – mittlerweile sieben und 13 Jahre alt – auch noch vom Jugendamt abgenommen.“ Ein Wegbegleiter berichtete zudem, man habe sie wiederholt mit blauen Flecken und Blutergüssen gesehen. Zuletzt soll sie in Wien ohne aufrechte Meldung und ohne feste Unterkunft gelebt haben.

Die Töchter

Die beiden Töchter, sieben und 13 Jahre alt, sind derzeit in einem Heim untergebracht. Ein Bekannter sagte dazu: „Es ist wirklich tragisch. Um die Mädchen kümmert sich jetzt eine Schwester um.“