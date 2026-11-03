13-Jährige am Bahnhof belästigt: Mann soll vor ihr an sich herumgespielt haben

Ein Klassenausflug endet für eine 13-Jährige in Angst. Am Bahnhof wartet sie auf den Bus, doch ein Fremder kommt ihr entgegen.

Am Bahnhof Hartberg in der Steiermark soll ein 13-jähriges Mädchen Ende Oktober 2025 sexuell belästigt worden sein. Nach ihrer Aussage soll sich ein Mann ihr mit heruntergelassener Hose genähert haben. Der Fall wird am Bezirksgericht Fürstenfeld behandelt, die Verhandlung wurde vertagt.

Die Schülerin hatte einen Klassenausflug hinter sich und wartete am Bahnhof Hartberg auf den Bus. Dort fiel ihr ein Mann auf, der anfangs auf einer Bank saß. Wenig später soll er aufgestanden sein und sich ihr mit heruntergelassener Hose genähert haben.

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Das Mädchen verständigte seine Eltern, die daraufhin die Polizei riefen. Der Gerichtstermin wurde vertagt.

Aussage vor Gericht

Als Zeugin schilderte die 13-Jährige vor Gericht, der Mann habe an sich herumgespielt und sei auf sie zugegangen, sobald er sie bemerkt hatte. Der Kleinen Zeitung zufolge sagte sie wörtlich: „Er hatte seine Hose nicht gescheit an und dann ist er auf einmal mit heruntergelassener Hose auf mich zugegangen. Es war niemand in der Nähe, der mir helfen konnte. Ich habe geweint und bin weggelaufen.“ Gleich danach rief sie ihre Eltern an.

Der Angeklagte stellt den Vorfall anders dar. Wie die Richterin wiedergab, behauptete er, er habe lediglich auf die Toilette müssen. Die 13-Jährige entgegnete: „Dann ziehe ich mir doch erst dort die Hose aus und noch nicht so früh.“

Der Beschuldigte erschien krankheitsbedingt nicht zur Verhandlung. Das Verfahren am Bezirksgericht Fürstenfeld wurde vertagt.

Folgen für Mädchen

Nach Angaben der Familie belastet der Vorfall das Mädchen bis heute. Seither werde sie von ihren Schwestern abgeholt und nach Hause begleitet.

Der Vater sagte vor Gericht: „Es lässt sie nicht los. Sie hat es immer im Kopf.“ Die 13-Jährige selbst meinte außerdem: „Ich traue mich nicht mehr alleine hinaus„.