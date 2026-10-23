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Polizeiskandal

Nazi-Verdacht und Belästigungsvorwürfe: Elitepolizist vom Dienst suspendiert

Nazi-Verdacht und Belästigungsvorwürfe: Elitepolizist vom Dienst suspendiert
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Elitebeamter, schwere Vorwürfe, ein laufendes Ermittlungsverfahren – Kärnten steht vor einem heiklen Polizeiskandal.

In Kärnten ist ein Polizeibeamter einer Sondereinheit wegen schwerwiegender Vorwürfe vom Dienst suspendiert worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Verbotsgesetz sowie wegen sexueller Belästigung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat das Verfahren eingeleitet. Polizeisprecher Rainer Dionisio bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“.

Ermittlungen eingeleitet

Die Vorwürfe waren zunächst durch eine Berichterstattung der „Kronen Zeitung“ bekannt geworden, woraufhin die Staatsanwaltschaft umgehend tätig wurde. Dass der Beschuldigte einer Sondereinheit angehört, verleiht dem Fall besonderes Gewicht – zumal die österreichischen Sicherheitsbehörden derzeit einen laufenden Reformprozess durchlaufen, der das Augenmerk auf interne Standards und Kontrollmechanismen lenkt.

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