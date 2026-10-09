KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Rechtsextremismus

Razzia gegen Rechtsextreme: Zehn Hausdurchsuchungen in Österreich

Razzia gegen Rechtsextreme: Zehn Hausdurchsuchungen in Österreich
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Zehn Hausdurchsuchungen, eine Festnahme und Ermittlungen gegen 20 Verdächtige: Österreichs Sicherheitsbehörden sind mit einer bundesweiten Schwerpunktaktion gegen Rechtsextremismus vorgegangen. Im Fokus standen auch Aktivitäten in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten.

Am Dienstag, dem 6. Oktober, führten die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sowie die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung einen österreichweiten „Joint Action Day“ durch. In allen neun Bundesländern wurden Maßnahmen gegen insgesamt 20 Tatverdächtige gesetzt. Dabei geht es unter anderem um mögliche Verstöße gegen das Verbotsgesetz sowie den Verdacht der Verhetzung.

Im Zentrum der Ermittlungen standen auch digitale Aktivitäten auf Plattformen wie WhatsApp, Telegram und Facebook. Die Behörden untersuchten insbesondere Kommunikationsgruppen, in denen möglicherweise strafrechtlich relevante Inhalte verbreitet wurden.

Zehn Hausdurchsuchungen in sechs Bundesländern

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde in Vorarlberg eine Person festgenommen. Darüber hinaus führten die Behörden in Wien, Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich, dem Burgenland und Vorarlberg insgesamt zehn Hausdurchsuchungen bei elf Beschuldigten durch. Dabei wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

Zusätzlich fanden Einvernahmen und sogenannte Gefährderansprachen statt. In zwei Fällen sprachen die Behörden vorläufige Waffenverbote aus. Die Ermittlungen sollen dazu beitragen, mögliche rechtsextreme Aktivitäten aufzuklären und strafrechtlich relevante Beweise zu sichern.

Innenministerium kündigt konsequentes Vorgehen an

Innenminister Gerhard Karner betonte die Bedeutung des Einsatzes im Kampf gegen Extremismus. „Wir müssen alle Formen des Extremismus – egal ob islamistischen, Rechts- oder Linksextremismus – mit aller Konsequenz bekämpfen“, erklärte er.

Auch Staatssekretär Jörg Leichtfried verwies auf die zunehmende Bedeutung digitaler Kommunikation für extremistische Aktivitäten. Rechtsextremismus trete nicht mehr nur in bekannten Erscheinungsformen auf, sondern nutze verstärkt soziale Medien und Online-Kommunikation, erklärte er.

Die Sicherheitsbehörden rufen die Bevölkerung dazu auf, Hinweise auf mögliche nationalsozialistische Wiederbetätigung sowie strafrechtlich relevante antisemitische oder rassistische Vorfälle zu melden. Hinweise können an die Meldestelle für NS-Wiederbetätigung der DSN unter ns-meldestelle@dsn.gv.at übermittelt werden. Auch Anzeigen bei jeder Polizeidienststelle sind möglich.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Misstrauensvotum
„Spektakulär gescheitert“ – FPÖ will Regierung zu Fall bringen
| Budgetstreit
Stocker setzt Brüssel unter Druck: Hunderte Milliarden auf dem Spiel
| Strahlungsgefahr
40 Jahre nach Tschernobyl: Radioaktive Partikel immer noch aktiv
| Geheimdiplomatie
„Ich werde dich nicht anrufen“: Vučić spricht über Versprechen an Putin
| Familientragödie
Mutter sticht Kleinkinder mit Messer – Polizeieinsätze blieben wirkungslos
MEHR AKTUELLE NEWS