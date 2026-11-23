Eine Nadel, ein Wirkstoff, ein seltener Gendefekt. Am Universitätsklinikum beginnt eine Therapie, die kaum ein Zentrum anbietet.

Erstmals hat das Universitätsklinikum einen Patienten mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS) mit dem Medikament Tofersen behandelt. Bislang haben nur wenige spezialisierte Zentren diese Therapie im Angebot. Der Einsatz des Medikaments ist komplex und setzt eine spezialisierte neurologische Betreuung sowie regelmäßige Kontrollen voraus. In Deutschland steht der Wirkstoff seit Ende 2024 zur Verfügung.

Seltene Genmutation

Die Behandlung zielt auf eine seltene, genetisch bedingte Form der Erkrankung ab. Wie die Uniklinik angibt, kommt sie für erwachsene Patienten infrage, bei denen eine Mutation im SOD1-Gen die Krankheit auslöst. Tofersen drosselt die Bildung des SOD1-Proteins, wodurch sich der Krankheitsverlauf verlangsamen kann.

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Verabreichung per Lumbalpunktion

Verabreicht wird Tofersen per Lumbalpunktion. Dabei wird eine dünne Nadel gesetzt, über die das Medikament direkt in den Nervenwasserkanal am Rückenmark gelangt. Zu Beginn sind drei Behandlungen im Abstand von jeweils 14 Tagen vorgesehen. Danach wird der Wirkstoff alle vier Wochen gegeben.