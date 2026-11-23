Die Stadt zeigt Entgegenkommen, die Familie winkt ab. Sie fordert etwas, das für sie schwerer wiegt als ein neuer Klinikname.

Die Familie des verstorbenen Kristian Peris rückt von ihrer Forderung ab, die Klinik umzubenennen. Wichtiger sei ihr, dass alle Verantwortlichen für seinen Tod und für die aus ihrer Sicht erfolgte Vertuschung zur Rechenschaft gezogen werden.

Anlass für die Stellungnahme gegenüber dem Jutarnji list ist ein Vorhaben der Stadt Zagreb. Sie will die Umbenennung den Abgeordnetenklubs zur Beratung vorlegen. Dabei handelte es sich um die letzte von fünf Forderungen der Familie.

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Schwere Vorwürfe

Die Angehörigen erheben schwere Vorwürfe gegen Personen, die nach wie vor in der Einrichtung beschäftigt sind. Diese hätten sie über Kristians Tod belogen und eine Straftat vertuscht. „Unter diesen Umständen ist die Umbenennung allein heuchlerisch“, teilte die Familie mit.

Aus ihrer Sicht hätte die Stadt zuerst die übrigen konkreten Forderungen behandeln müssen, allen voran jene zu weiteren verantwortlichen Personen. Das Vorgehen der Stadt bezeichnet sie als reine Politisierung. Dass ausgerechnet beim letzten Punkt Entgegenkommen signalisiert wurde, sei für sie kein Zufall. „Warum hat die Stadt keine Schritte gesetzt, damit die Klinik ein Verfahren zur Kontrolle der Krankenstände und Ähnliches einleitet?“, fragte die Familie.

Thousands protest in Zagreb over the death of 32-year-old Kristian Josip Peris at a psychiatric hospital, after footage reportedly showed staff holding a pillow over him while he was restrained. https://t.co/EpRIytkN9B — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 21, 2026

Ursprung der Idee

Die Idee für einen neuen Kliniknamen stammt laut den Angehörigen von Kristians Verlobter. Die Familie habe den Vorschlag aufgegriffen, weil die Verlobte bei seiner stationären Aufnahme im Spital gewesen sei. Dort sei sie jedoch aufgefordert worden, nach Hause zu gehen.

Nach Peris‘ Tod trat die Direktorin der Klinik zurück. Eine Inspektion stellte zahlreiche Unregelmäßigkeiten im Betrieb der Einrichtung fest. Die kroatische Polizei nahm außerdem Personen fest, die mit Peris im Krankenzimmer gewesen waren. Am 8. November 2026 ordnete ein Untersuchungsrichter gegen vier Verdächtige Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf schweren Mord an einem besonders schutzbedürftigen Menschen an.