Sie sollen im Raum gewesen sein, als es passierte. Jetzt geraten eine Ärztin, zwei Schwestern und ein Pfleger ins Visier der Justiz.

Nach dem Tod des 32-jährigen Kristian Josip Periš in der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan in Zagreb sitzen mittlerweile acht Klinikmitarbeiter in Untersuchungshaft. Zuletzt wurden eine Ärztin, zwei Krankenschwestern und ein weiterer Pfleger festgenommen. Am Dienstag, dem 17. November, ordnete ein Gericht auch für diese vier Beschuldigten Untersuchungshaft an.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, das mutmaßliche schwere Tötungsdelikt an dem Patienten nicht verhindert zu haben, obwohl sie dazu verpflichtet und in der Lage gewesen sein sollen. Die Ärztin, die den medizinischen Einsatz leitete, soll es zudem unterlassen haben, die gewaltsame Behandlung durch ihre Kollegen zu stoppen. Gegen alle vier wird wegen des Verdachts des schweren Mordes durch Unterlassen ermittelt.

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Mordverdacht gegen Pfleger

Bereits am 6. November waren vier Pfleger festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, Kristian Josip Periš am 21. Oktober 2026 während einer gewaltsamen Fixierung in der Klinik getötet zu haben. Am 8. November wurde Untersuchungshaft gegen sie angeordnet.

Mit den vier weiteren Festnahmen haben sich die Ermittlungen auf insgesamt acht Klinikmitarbeiter ausgeweitet. Während den zuerst Festgenommenen die unmittelbare Gewaltanwendung vorgeworfen wird, sollen die zuletzt festgenommenen Beschäftigten die lebensgefährliche Behandlung nicht verhindert haben. Für alle acht Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Grundlage der Rekonstruktion sind Aufnahmen interner Überwachungskameras. Darauf ist zu sehen, wie mehrere Pfleger den Patienten auf dem Bett festhielten und mehrfach auf ihn einschlugen. Einer von ihnen soll ihm mit großem Kraftaufwand einen Polster auf Gesicht und Hals gepresst haben. Kurze Zeit nach dieser Gewaltanwendung starb Kristian Josip Periš. Die genaue medizinische Todesursache wird weiterhin in forensischen Begutachtungen untersucht.

Richter Ivica Veselic, Mitglied der Untersuchungskommission zum Schutz psychisch kranker Menschen, hat die Einrichtung und den Raum, in dem sich der Vorfall ereignete, besichtigt. Das Vorgehen sei „eine völlig abnormale Reaktion gewesen, die durch absolut nichts zu rechtfertigen sei„, sagte er. Weiters hielt er fest, „das Geschehene sei schlicht inakzeptabel“. Zur Methode der Fixierung stellte er klar: „Ein Protokoll für einen Polster auf dem Kopf gebe es im medizinischen Bereich überhaupt nicht.“ Die Kommission setzt ihre Erhebungen fort.

Reaktionen und Folgen

Aufhorchen ließ die erste Auskunft der Klinik Sveti Ivan an die Familie, der Patient habe nach regulärer Medikamentengabe plötzlich aufgehört zu atmen. Die Angehörigen entdeckten jedoch massive Spuren von Gewalteinwirkung und erstatteten Anzeige. Bei der Obduktion wurden mehrere gebrochene Rippen, ein gebrochenes Brustbein sowie schwere Schwellungen an Lunge und Gehirn festgestellt. In Zagreb kamen Hunderte Menschen zu einer Protest- und Gedenkkundgebung zusammen.

Die Direktorin der Nervenklinik trat zurück. Für den 21. November wurde eine weitere öffentliche Gedenkveranstaltung für Kristian Josip Periš angekündigt.