Der Piks könnte bald in der Apotheke um die Ecke warten. Bevor es so weit ist, hat noch eine Berufsgruppe ein Wörtchen mitzureden.

Impfungen sollen in Österreich künftig auch in Apotheken verabreicht werden können. Bevor die dafür nötigen Verordnungen erlassen werden, muss der Gesundheitsminister oder die Gesundheitsministerin zusätzlich die Ärztekammer anhören. Die entsprechende Regierungsvorlage wurde am Mittwoch dem Parlament zugewiesen. Die Vorlage verankert, dass vor Verordnungen zur Durchführung von Impfungen in Apotheken sowie zu den Qualifikationen der Apothekerinnen und Apotheker die Ärztekammer zu hören ist. Im Vergleich zum Begutachtungsentwurf hat sich inhaltlich nur wenig verändert.

Zulässige Impfungen

Welche Impfungen in Apotheken zulässig sind, bestimmt das Gesundheitsressort per Verordnung. Den Erläuterungen zufolge ist dabei zwischen Tot- und Lebendimpfstoffen zu unterscheiden. Aus dem Gesetzestext gestrichen wurde hingegen jener Passus, wonach die konkrete Festlegung der Impfungen auf eine Erhöhung der Durchimpfungsrate abzielt.

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Verpflichtende Fortbildung

Apothekerinnen und Apotheker müssen vor der Verabreichung von Impfungen verpflichtend eine Fortbildung absolvieren. Wie diese ausgestaltet wird, legt der Minister oder die Ministerin nach Anhörung von Ärzte- und Apothekerkammer fest. Die Impfermächtigung erstreckt sich auch auf die Indikationsstellung im Vorfeld, etwa die Interpretation von Titerbestimmungen (Antikörpertests), sowie auf Notfallmaßnahmen, insbesondere die Verabreichung von Arzneimitteln. Vermittelt werden sollen diese Inhalte im Rahmen der Fortbildung.

Nicht geimpft werden dürfen in Apotheken Kinder bis 14 Jahre, Schwangere, Personen mit Verdacht auf eine akute Erkrankung sowie Risiko-Patienten. Welche Impfungen im Einzelnen zulässig sind, regelt eine Verordnung.