Europas Jugend zieht am Freitag los, und Wien liegt mittendrin. Mehrere Märsche rund um den Ring bringen den Stadtverkehr ins Stocken.

Am Freitag gehen in ganz Europa Jugendliche auf die Straße, auch in Österreich sind mehrere Streiks und Kundgebungen angesetzt. In Wien muss mit Sperren und Verzögerungen gerechnet werden, die Polizei lenkt den Verkehr zeitweise um. Getragen werden die Aktionen unter dem Motto „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege“ von einem internationalen Bündnis, dem über 50 Jugend- und Studentenorganisationen angehören. Mehr als 1.000 zivilgesellschaftliche Gruppen unterstützen es, aufgerufen wird in über 25 Ländern. In Österreich mobilisieren unter anderem Attac, Fridays for Future, Uni streikt!, Schule brennt! sowie die Sozialistische Jugend.

Im Mittelpunkt stehen mehrere aufeinander abgestimmte Versammlungen und Umzüge. In Wien sind zwei große Demonstrationen mit jeweils rund 1.000 Teilnehmenden angemeldet beziehungsweise zu erwarten. Daneben gibt es auch in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Steyr eigene Termine.

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Termine in Wien

In Wien sind am Freitag, dem 20. November, zwei größere Demonstrationen angekündigt. Der Jugendstreik beginnt laut Veranstaltern um 10 Uhr vor der Universität Wien am Schottentor. Der ÖAMTC rechnet bereits ab 9.30 Uhr mit einer Demonstration gegen Militarisierung am Universitätsring. Der Zug soll entgegen der Fahrtrichtung über die Ringstraße bis zum Parlament führen und gegen 14 Uhr enden.

Am Nachmittag treffen sich die Teilnehmer ab 15 Uhr am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Laut ÖAMTC soll sich der Demonstrationszug gegen 15.30 Uhr in Bewegung setzen. Die Route führt über die Mariahilfer Straße, Zieglergasse, Lindengasse, Kirchengasse, erneut die Mariahilfer Straße und die Babenbergerstraße zum Ring und weiter über das Burgtor zum Heldenplatz. Das Ende ist für etwa 17.30 Uhr vorgesehen.

Außerhalb Wiens versammeln sich die Demonstrierenden in Graz um 16 Uhr am Griesplatz, in Linz um 15 Uhr im Schillerpark und in Salzburg um 17 Uhr am Hauptbahnhof. In Innsbruck ist der Treffpunkt um 14.30 Uhr der Ni-Una-Menos-Platz beim Landestheater. In Steyr öffnet ab 8 Uhr ein Streikcafé in der Bahnhofstraße 10.

Mit erheblichen Verzögerungen ist auf der Ringstraße, der gesamten Zweierlinie, am Karlsplatz und Schwarzenbergplatz sowie auf der Rechten Wienzeile und der Lothringerstraße zu rechnen. Auch auf den Zufahrten zum Ring droht Stau, darunter Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße, Burggasse, Lerchenfelder Straße und Josefstädter Straße. Die Polizei sperrt betroffene Straßen zeitweise und leitet den Verkehr um. Der ÖAMTC empfiehlt für Fahrten in die Innenstadt die U-Bahn oder eine großräumige Umfahrung über den Gürtel bzw. die A23.

Forderungen und Kritik

Die Organisatoren verlangen höhere Investitionen in Bildung, Klimaschutz und leistbares Wohnen. Eine weitere Aufrüstung Europas lehnen sie ab, zudem fordern sie die Abschaffung sämtlicher Formen der Wehrpflicht.

Hanna Braun von Attac und „StopReArmEurope“ Austria kritisiert die steigenden Militärausgaben. Nach ihrer Darstellung wollen die EU-Staaten in den kommenden zehn Jahren insgesamt mehr als sieben Billionen Euro für Aufrüstung ausgeben. Gleichzeitig werde bei Bildung, Klimaschutz und sozialer Sicherheit gespart. Die Summe ist eine Angabe der Protestbewegung und keine offiziell beschlossene EU-Gesamtausgabe.

Julia Greiner von der Aktion kritischer Schüler sagt: „Wir fordern Sicherheit durch Bildung statt durch Aufrüstung!“ Das internationale Bündnis „StopReArmEurope“ kündigt für 20. bis 22. November weitere Proteste in ganz Europa an.