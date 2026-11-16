KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Jugendstreik

Geplante Proteste in über 20 Ländern: Kommt jetzt die Wut der Jungen?

Geplante Proteste in über 20 Ländern: Kommt jetzt die Wut der Jungen?
FOTO: EPA Images/Buesra Tasdemir
3 Min. Lesezeit |

Vierzehn Städte, ein Tag: Österreichs Jugend setzt ein Zeichen. Erstmals mischt eine Bewegung mit, die in Frankreich für Schlagzeilen sorgte. Für bessere Bildung, leistbares Wohnen und Klimaschutz wollen Jugendliche am Freitag in mehreren österreichischen Städten auf die Straße gehen. Die Aktionen gehören zu einem europäischen Protesttag, zu dem laut Veranstaltern in über 25 Ländern mobilisiert wird.

Am 20. November sind auch in Österreich Jugendstreiks und Demonstrationen angekündigt. Ein breites Bündnis, darunter Attac, Fridays for Future, die Aktion kritischer Schüler*innen und „Uni streikt!“, ruft zur Teilnahme auf. Unter dem Motto „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege“ verbinden die Organisationen soziale Forderungen mit Protest gegen Aufrüstung und Militarisierung.

Geld für Bildung und Wohnen statt Aufrüstung

Die beteiligten Gruppen fordern mehr Investitionen in Schulen und Universitäten, wirksamen Klimaschutz und leistbaren Wohnraum. Sie kritisieren, dass steigenden Militärausgaben Einsparungen im Bildungs- und Sozialbereich gegenüberstünden. Dabei setzen die Organisationen unterschiedliche Schwerpunkte: Die Aktion kritischer Schüler*innen verlangt mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. „Uni streikt!“ warnt vor Einsparungen bei Personal und Lehre. Fridays for Future fordert entschlossenere Maßnahmen gegen die Klimakrise.

Zwei Protesttermine in Wien

In Wien beginnt der Jugendstreik am Freitag um 10 Uhr vor der Universität Wien beim Schottentor. Um 15 Uhr folgt eine Demonstration vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof zum Heldenplatz. Auch außerhalb der Bundeshauptstadt sind Aktionen angekündigt. In Innsbruck startet eine Jugendstreik-Demo um 14.30 Uhr am Landestheatervorplatz, von den Veranstaltern als Ni Una Menos Platz bezeichnet. In Linz ist der Treffpunkt um 15 Uhr im Schillerpark, in Graz um 16 Uhr am Griesplatz und in Salzburg um 17 Uhr beim Hauptbahnhof.

In Steyr ist ab 8 Uhr ein Streikcafé in der Bahnhofstraße 10 geplant.

Protesttag in über 25 Ländern

Die österreichischen Aktionen sind Teil einer größeren internationalen Mobilisierung. Nach Angaben von Attac ruft ein Bündnis aus mehr als 50 Studierenden- und Jugendorganisationen zu Protesten in über 25 europäischen Ländern und Hunderten Städten auf. An der internationalen Vernetzung beteiligen sich unter anderem Organisationen aus Frankreich, Italien, Portugal und Großbritannien. Unterstützt wird der Jugendstreik vom Netzwerk StopReArmEurope, das nach eigenen Angaben mehr als 1.000 soziale Bewegungen und Gewerkschaften umfasst und vom 20. bis 22. November zu europaweiten Protesten aufruft.

Die Veranstalter erwarten eine der größten Mobilisierungen von Jugendlichen und Studierenden der vergangenen Jahre. Wie viele Menschen tatsächlich teilnehmen werden, bleibt abzuwarten.

„GenZregelt“ vernetzt sich auch in Österreich

Auch die Initiative „GenZregelt“ mobilisiert hierzulande und bezeichnet sich als Teil des internationalen Bündnisses „Youth Strike“. Auf ihrer Website führt sie Ortsgruppen in 14 österreichischen Städten an. Diese Zahl beschreibt das Netzwerk der Initiative und ist keine Bestätigung für 14 Demonstrationen am Freitag. In Deutschland hat „Gen Z regelt“ ebenfalls zu Protesten am 20. November aufgerufen. Damit reicht die Mobilisierung über Österreich hinaus: Unterschiedliche Jugendgruppen wollen ihre Forderungen am selben Tag auf die Straße tragen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Parlamentssitzung
Nach Polit-Beben in Serbien: Neues Parlament startet morgen
| Abmahnwelle
2 Minuten 29 Sekunden Musik: Floristin soll für Instagram-Song 12.000 Euro zahlen
| Vertragsauflösung
Kushner-Deal geplatzt: Serbien zieht Luxusprojekt den Stecker
| Messerangriff
Afghane ersticht Studenten: Warum dem Beschuldigten keine Haftstrafe droht
| Rekordfahrt
Sieben Monate unter Wasser: 140 Menschen überstehen geheimen Dauereinsatz
MEHR AKTUELLE NEWS