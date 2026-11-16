Nach brisantem Skandal-Video: Depardieu zieht Berufung zurück und entschuldigt sich

Ein neu veröffentlichtes Video zeigt Gérard Depardieu bei mutmaßlichen sexuellen Übergriffen am Filmset. Wenige Tage später akzeptiert der französische Schauspieler seine Verurteilung in einem anderen Fall und bittet um Entschuldigung.

Gérard Depardieu (77) verzichtet darauf, seinen Schuldspruch wegen sexueller Übergriffe weiter zu bekämpfen. Seine Anwälte bestätigten am Montag vor dem Pariser Berufungsgericht den Rückzug. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtete auf ihre Berufung. Damit ist die Strafe von 18 Monaten Haft auf Bewährung rechtskräftig. Der Schauspieler selbst erschien nicht vor Gericht.

Video zeigt brisante Szenen

Nur wenige Tage zuvor hatten die französischen Medien Mediapart und Le Média bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Jahr 2011 publik gemacht. Das Video entstand am 2. November während der Dreharbeiten zum Film „Turf“ auf der Pferderennbahn von Auteuil in Paris. Darauf ist zu sehen, wie Depardieu eine damals 22-jährige Statistin wiederholt am Oberschenkel, Gesäß und im Intimbereich berührt. Die junge Frau, die neben ihm steht, versucht mehrmals, seine Hand wegzuschieben. Doch der Schauspieler setzt seine Berührungen fort.

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🇫🇷🗣Gérard Depardieu agresse une figurante en plein tournage 😫 https://t.co/8HohVWsdge — Lâche L’affaire (@Lache_Laffaire1) November 12, 2026

Die Frau namens Olivia, die sich nun erstmals öffentlich zu den Szenen äußerte, schilderte, wie hilflos sie sich damals gefühlt habe. Sie erklärte außerdem, Depardieu habe sie auch an der Brust berührt. Mediapart überprüfte die Echtheit der Aufnahmen. Die Szenen betreffen einen anderen Vorfall als jenen, für den Depardieu nun rechtskräftig verurteilt wurde.

Plötzlich eine Entschuldigung

Zum Berufungsverzicht veröffentlichte Depardieu eine persönliche Erklärung mit dem Titel „J’entends“ („Ich höre“). Darin akzeptiert er seine Verurteilung und entschuldigt sich bei den Betroffenen. Der Schauspieler räumt ein, sich bei Dreharbeiten lange hinter Provokationen und anzüglichen Späßen versteckt zu haben. Seine Worte und manche seiner Gesten seien nicht ohne Folgen geblieben.

Er habe inzwischen verstanden, dass zwischen Provokation und Beleidigung eine Grenze verlaufe. Auch wenn er nach eigenen Angaben nie beabsichtigt habe, Frauen zu verletzen, ändere diese Absicht nichts an den Folgen seines Verhaltens.

Vorwürfe am Filmset

Das nun rechtskräftige Urteil betrifft zwei Frauen, die Depardieu 2021 während der Dreharbeiten zum Film „Les volets verts“ von Regisseur Jean Becker sexuell angegriffen hatte. Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin hatten ihm vorgeworfen, sie begrapscht und obszön angesprochen zu haben. In erster Instanz hatte Depardieu die Vorwürfe zurückgewiesen. Das Gericht sprach ihn im Mai 2025 jedoch schuldig und verhängte 18 Monate Haft auf Bewährung.

Zusätzlich muss der Schauspieler Geldzahlungen an die beiden Frauen leisten. Der Dekorateurin wurden 4.000 Euro für den immateriellen Schaden und 1.000 Euro wegen sekundärer Viktimisierung zugesprochen. Die Regieassistentin erhielt 2.000 Euro beziehungsweise 1.000 Euro. Außerdem wird Depardieu in das französische Sexualstraftäterregister eingetragen.

Betroffene zeigt sich erleichtert

Nach dem Berufungsverzicht äußerte sich die 54-jährige Kostümbildnerin Amélie gegenüber BILD erleichtert. Sie erklärte, dass die Verurteilung nun endgültig feststehe. Zugleich berichtete sie, wegen der Affäre jahrelang beruflich ausgegrenzt worden zu sein. Nun hoffe sie, wieder arbeiten zu können.

Juristisch ist für Depardieu allerdings noch nicht alles abgeschlossen. In einem weiteren Verfahren wirft ihm die Schauspielerin Charlotte Arnould Vergewaltigung vor. Diese Anschuldigungen bestreitet er weiterhin.