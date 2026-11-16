Neue Wohnungen, mehr Grünraum: Ottakringer Brauerei wird umgebaut

Hinter den Zäunen der Ottakringer Brauerei tut sich etwas. Ein Viertel des Areals soll bald allen offenstehen, das Grätzl redet mit.

Ort des Geschehens

Die Ottakringer Brauerei und die Stadt Wien wollen das Areal am Ottakringer Platz modernisieren und Schritt für Schritt öffnen. Den Auftakt macht ab 24.11.2026 eine Grätzl-Umfrage, der Beschluss des Leitbilds ist für das Frühjahr 2027 geplant. Auf dem 5,5 Hektar großen Gelände soll sich in den kommenden Jahren einiges ändern. Es wird klimafit gemacht, geöffnet und besser genutzt.

Geplant sind neue öffentliche Freiflächen, Entsiegelung und Begrünung, dazu zusätzliche Angebote für Kultur, Gewerbe und Wohnen. Die Produktion bleibt am Standort, sie wird allerdings konzentriert und modernisiert.

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Öffnung für alle

Rund ein Viertel des Brauereigeländes soll künftig für die Allgemeinheit zugänglich sein. Teile der Zäune und Barrieren fallen, stattdessen entstehen frei zugängliche Aufenthaltsbereiche. Jene Flächen, die bisher versiegelt für Lager und Logistik dienten, werden entsiegelt und begrünt.

Die Weiterentwicklung steht auf drei Schwerpunkten: Brauen, Freude und Leben. Weil die Produktion neu geordnet wird, werden untergenutzte Lagerflächen frei. Dort ist Platz für Veranstaltungen, neues Wohnen und zusätzliches Gewerbe. Der Standort bleibt eine wichtige Arbeitgeberin und wird als Produktionsort weiterentwickelt.

Umfrage startet

Die Bevölkerung soll von Beginn an eingebunden werden. Anrainerinnen, Anrainer und Interessierte können ihre Ideen und Anregungen in einer Grätzl-Umfrage einbringen, online oder per Postkarte. Die Beteiligung läuft von 24.11.2026 bis 21.12.2026.

Im weiteren Planungsprozess sind zusätzliche Beteiligungsformate vorgesehen. Die Rückmeldungen fließen in die nächsten Schritte ein. Beschlossen werden soll das neue Leitbild im Frühjahr 2027 in der Stadtentwicklungskommission. Die Stadtentwicklungskommission berät den Stadtsenat und den Gemeinderat in wichtigen Fragen der Stadtentwicklung, ihre Beschlüsse dienen als Grundlage und Orientierung für weitere Planungs- und Umsetzungsschritte.

Alle Informationen zur Umfrage und zum Projekt sind online abrufbar: https://www.wien.gv.at/stadtplanung/ottakringer-brauerei

Planungsstadträtin Ulli Sima sagt: „Der Standort in Ottakring ist als Brauerei, als Arbeitsplatz und Eventlocation von zentraler Bedeutung im Bezirk. Jetzt kommen neue Komponenten dazu, die dem Areal neues Leben einhauchen. Wir setzen bei allen Stadtentwicklungsprojekten auf möglichst viel Begrünung und Entsiegelung. Daher freut es mich besonders, dass rund ein Viertel des jetzt abgeschlossenen Geländes der Brauerei geöffnet wird und so beträchtliche Freiflächen für alle entstehen. Das ist ein echtes Upgrade für die Lebensqualität in diesem Grätzl und natürlich ist es zentral, den Betriebsstandort der Brauerei in Ottakring auch langfristig abzusichern“.

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp betont: „Dass sich ein so traditionsreicher und wirtschaftlich bedeutender Standort wie die Ottakringer Brauerei öffnet und künftig neue, öffentlich zugängliche Freiräume, mehr Grünflächen und zusätzliche Angebote für die Menschen schafft, ist eine große Chance für unseren Bezirk. Besonders freut mich, dass die Ottakringerinnen und Ottakringer sowie die Anrainerinnen und Anrainer von Anfang an eingeladen sind sich einzubringen und alles über die Zukunft des Areals zu erfahren. Diese Entwicklung bietet die Möglichkeit, einen wichtigen Ort im Herzen unseres Bezirks gemeinsam weiterzuentwickeln und für kommende Generationen attraktiv zu gestalten.“

„Seit fast 190 Jahren brauen wir mitten in Wien und sind mit Ottakring und der Stadt eng verbunden“, sagt Tobias Frank, technischer Geschäftsführer und 1. Braumeister der Ottakringer Brauerei. „Diese Verbindung wollen wir in die Zukunft tragen: mit einer starken Produktion, offenen Toren und einem lebendigen Brauereiviertel, das noch stärker mit Ottakring und Wien zusammenwächst.“