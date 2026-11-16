Black Friday 2026: Diese Rabattfallen können teuer werden

Händler locken mit Kampfpreisen und tickenden Countdowns. Hinter manchem Rabatt steckt weniger, als das Preisschild vorgibt.

Rund um den Black Friday überbieten sich zahlreiche Händler mit Kampfpreisen. Der AK-Konsumentenschutz rät jedoch zur Vorsicht, weil viele Aktionen nicht halten, was die Werbung verspricht. Gleichzeitig gibt er Hinweise, wie sich sicher einkaufen lässt.

Für viele Geschäfte gehört der Black Friday zu den wichtigsten Einkaufstagen des Jahres. Heuer findet er am 27. November statt. Schon in den Tagen davor und bis zum Cyber Monday am 30. November werben Händler mit prominent platzierten Preisnachlässen.

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Ein Versprechen wie „25 Prozent auf alles“ klingt nach einem umfassenden Angebot, im Kleingedruckten finden sich aber häufig zahlreiche Ausnahmen. Bei stark beworbenen Technik-Artikeln handelt es sich oft um ältere Modelle. Mit Marketing-Tricks wie Countdowns oder angeblich stark begrenzten Stückzahlen soll der Kaufdruck zusätzlich steigen.

Wie berechtigt die Warnungen sind, zeigt eine Untersuchung der Europäischen Kommission: Bei 30 Prozent von 314 überprüften Onlinehändlern wurden Preisnachlässe nicht korrekt dargestellt. Weitere 18 Prozent setzten auf Verkaufstechniken wie Countdowns oder angeblich knappe Warenbestände. Mehr als die Hälfte dieser Fälle wurde als irreführend eingestuft. Die Untersuchung fand Ende 2025 statt, die Ergebnisse wurden im März 2026 veröffentlicht. „Vergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at sind nützliche Tools, um tatsächlich den ‚besten Preis‘ für ein Produkt zu finden“, empfiehlt AK-Konsumentenschützerin Elena Propst.

Besonders bei Elektronikgeräten sollten Käufer auf die genaue Modellbezeichnung achten. Hinter hohen Rabatten stecken mitunter ältere Produktgenerationen. Zudem gilt eine wichtige gesetzliche Regel: Händler müssen bei beworbenen Preisermäßigungen grundsätzlich den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage als Vergleichspreis angeben. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auf Preisvergleichsportalen einen Preisalarm einrichten. Dieser informiert automatisch, sobald ein Produkt den gewünschten Preis erreicht.

So schützen sich Käufer

Bevor man in einem Online-Shop bestellt, sollte man überprüfen, ob der Anbieter seriös ist. „Wichtig ist, die Webseite auf ein vollständiges, fehlerfreies Impressum, AGB, Widerrufs- und Rückgaberechte sowie Datenschutzbestimmungen und Gütezeichen zu prüfen“, rät AK-Konsumentenschützerin Elena Propst.

Bei unbekannten Online-Shops sollten Käufer direkte Banküberweisungen im Voraus vermeiden. Sicherer können Zahlungsmethoden mit Käuferschutz sein, etwa bestimmte PayPal- oder Kreditkartenzahlungen. Dabei sollten die jeweiligen Bedingungen beachtet werden. Auch Versandkosten können ein vermeintliches Schnäppchen deutlich verteuern.

Besonders teuer können Bestellungen werden, die aus Ländern außerhalb der EU verschickt werden. Seit dem 1. Juli 2026 fällt für entsprechende Onlinekäufe bis zu einem Warenwert von 150 Euro grundsätzlich ein Pauschalzoll von 3 Euro je zollrechtlicher Warenposition an. Mehrere gleich eingestufte Artikel können dabei eine gemeinsame Warenposition bilden. Zusätzlich ist Einfuhrumsatzsteuer zu berücksichtigen, sofern diese nicht bereits beim Kauf über das IOSS-Verfahren entrichtet wurde. Auch Bearbeitungsgebühren des Zustellers können anfallen. „Onlinekäufe innerhalb der EU können 14 Tage lang widerrufen werden“, betont Propst. Dabei gelten allerdings gesetzliche Ausnahmen.

Beim Kauf im Geschäft besteht hingegen kein generelles gesetzliches Rücktrittsrecht für mängelfreie Waren. Ob ein Umtausch oder eine Rückgabe möglich ist, hängt von den Bedingungen des Händlers ab. Bei Onlinekäufen gilt grundsätzlich eine 14-tägige Rücktrittsfrist ab Erhalt der Ware. Seit dem 1. Oktober 2026 müssen betroffene Onlinehändler zudem einen leicht auffindbaren Rücktrittsbutton anbieten, über den Kunden ihren Widerruf elektronisch erklären können.

Fake-Shops erkennen

Als zusätzliche Orientierungshilfe gibt es eine Übersicht fragwürdiger Anbieter. Aktuelle Fake-Shops sind auf der Plattform watchlist-internet.at aufgelistet. Wer beim Stöbern auf unklare Angaben, ungewöhnliche Zahlungsbedingungen oder zweifelhafte Gütezeichen stößt, kann dort nachsehen, ob der Shop bereits aufgefallen ist.