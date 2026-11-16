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Fünf Maskierte: Pokémon-Karten im Wert von 130.000 Euro gestohlen

Fünf Maskierte: Pokémon-Karten im Wert von 130.000 Euro gestohlen
FOTO: EPA Images
1 Min. Lesezeit |

Zersplittertes Glas, fünf Maskierte, ein Fluchtauto. Ihre Beute in Lyngby: Sammelkarten, für die Fans sechsstellige Summen zahlen.

In einem Einkaufszentrum in Lyngby nördlich von Kopenhagen haben fünf maskierte Täter ein Geschäft überfallen und begehrte Pokémon-Karten im Wert von mehr als 130.000 Euro erbeutet. Ein Mitarbeiter wurde bedroht, die Polizei fahndet nach der Gruppe.

Schauplatz des Überfalls war ein Einkaufszentrum in Lyngby nördlich von Kopenhagen. Wie es heißt, wurden in dem Geschäft Vitrinen zerschmettert. Einen Mitarbeiter bedrohten die Männer mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“. Danach ergriffen die fünf Maskierten offenbar in einem Auto die Flucht.

Großangelegte Fahndung

Am Sonntag startete die Polizei mit einem großen Aufgebot die Fahndung nach den fünf Verdächtigen. Gesucht werden sie wegen des gewaltsamen Überfalls. Hinweise auf Verletzte wurden bislang nicht bekannt. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen machten die Behörden nicht.

Begehrte Sammelkarten

Pokémon-Sammelkarten gehen auf die gleichnamige Videospiel-Reihe zurück, in der Fantasie-Monster gefangen und trainiert werden. Der Hype um die Karten hält schon seit Langem an. Beliebte oder seltene Exemplare wechseln gegen hohe Summen den Besitzer.

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