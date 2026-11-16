Großbrand im Urlaubsparadies: Elf Tote und 16 Verletzte

Ein Großbrand im thailändischen Urlaubsparadies Phuket fordert elf Todesopfer. Menschen flüchten vor den Flammen aufs Dach, während dichter Rauch die Gebäude füllt.

Bei einem verheerenden Brand auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket sind am Montag, dem 16. November 2026, elf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 16 weitere Personen verletzt. Das Feuer brach gegen 3.15 Uhr Ortszeit im Touristenzentrum Patong aus und griff auf mehrere aneinandergebaute Geschäfts- und Wohnhäuser über. Die Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen und starken Rauch.

Unter den elf Todesopfern befinden sich acht Frauen und drei Männer. Nach Angaben der Bangkok Post stammen zehn der Verstorbenen aus Thailand, eine Person aus Myanmar. Die Polizei teilte gegenüber Reuters mit, dass keine Touristen unter den Toten oder Verletzten seien. Die Behörden arbeiten weiterhin an der Identifizierung aller Opfer.

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Viele Bewohner versuchten, sich vor den Flammen und dem dichten Rauch in die oberen Stockwerke oder auf das Dach zu retten. Einige sollen während ihrer Flucht noch Angehörige und Freunde angerufen haben. Doch für zahlreiche Menschen kam jede Hilfe zu spät. Nach Angaben von Phukets Gouverneur Chotinarin Kerdsom starben die meisten Opfer vermutlich an einer Rauchvergiftung, da ihre Körper keine äußerlich erkennbaren Verletzungen aufwiesen. Die genauen Todesursachen müssen noch geklärt werden.

Überlebende schildert dramatische Flucht

Eine 32-jährige Überlebende berichtete thailändischen Medien, dass sie in ihrem Zimmer geschlafen habe, als jemand an die Tür klopfte und sie vor dem Feuer warnte. Sie flüchtete auf das Dach und wurde dort durch ein einstürzendes Bauteil verletzt. Zeitweise habe sie nicht geglaubt, lebend aus dem Gebäude zu kommen. Schließlich gelang es Helfern, sie in Sicherheit zu bringen.

Wie örtliche Behörden mitteilten, wurden zehn der elf Todesopfer in einem oberen Stockwerk entdeckt. Eine weitere Person fanden die Einsatzkräfte ein Stockwerk tiefer. Das verdeutlicht, wie gefährlich die rasche Rauchentwicklung in den Gebäuden war. Polizei und Rettungsteams kontrollierten den betroffenen Gebäudekomplex anschließend auf mögliche weitere Opfer.

Brandverlauf

Ausgangspunkt des Brandes war nach bisherigen Erkenntnissen der Bereich eines Motorradverleihs in Patong. In dem Geschäft befanden sich rund 100 Motorräder sowie brennbare Materialien wie Treibstoff, Öl, Reifen und Kunststoffteile. Diese könnten zur raschen Ausbreitung der Flammen und zur starken Rauchentwicklung beigetragen haben. In den oberen Stockwerken befanden sich Wohnräume. Von dort aus versuchten zahlreiche Menschen, ins Freie zu gelangen.

Insgesamt erlitten 16 Menschen Verletzungen. Rund zwei Stunden dauerte es, bis die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle hatte.

Ermittlungen laufen

Die Ermittler prüfen derzeit einen technischen Defekt als mögliche Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Kurzschluss an einem Strommast beziehungsweise ein Problem mit einem Transformator das Feuer ausgelöst haben. Anschließend könnten Funken auf den Bereich des Motorradverleihs übergegriffen und dort brennbare Materialien entzündet haben. Die genaue Ursache ist noch nicht abschließend geklärt.

Nach Angaben der Bangkok Post schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandlegung aufgrund bisher ausgewerteter Überwachungsvideos und Zeugenaussagen aus. Die Ermittlungen zur genauen Entstehung des Feuers dauern jedoch an.