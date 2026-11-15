Sex, Luxus und Herzschmerz: Was Balkan-Hits über Krisen verraten

Teure Autos, Luxusmarken, wilde Partynächte und flüchtige Affären: In vielen modernen Balkan-Hits dreht sich alles um Geld, Status und Leidenschaft. Doch steckt hinter diesen Liedern mehr als Unterhaltung? Eine neue Untersuchung der Universität Wien zeigt einen verblüffenden Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Krisen und Songtexten. Und wissenschaftliche Arbeiten über die Musik des ehemaligen Jugoslawien liefern dazu eine überraschende zweite Perspektive.

Was wir hören, könnte mehr über unsere Gesellschaft verraten, als uns bewusst ist. Der Wiener Psychologe Markus Foramitti hat untersucht, wie sich Liebeslieder in den amerikanischen Charts zwischen 1973 und 2023 veränderten. Sein Ergebnis: Nach größeren gesellschaftlichen Krisen werden erfolgreiche Songtexte tendenziell für ein bis zwei Jahre sexuell expliziter. Romantische Vorstellungen von dauerhafter Liebe treten zeitweise in den Hintergrund.

Die am 11. November 2026 vorgestellten Ergebnisse eröffnen eine ungewöhnliche Frage: Lässt sich ein ähnliches Phänomen auch in der Musik des ehemaligen Jugoslawien beobachten?

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Warum Krisen unsere Liebeslieder verändern könnten

Foramitti untersuchte unter anderem die Auswirkungen der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie. Besonders nach der Finanzkrise beobachtete er eine Verschiebung hin zu sexuelleren Inhalten. Ein bekanntes Beispiel jener Zeit ist Katy Perrys Hit „I Kissed a Girl“.

Die mögliche psychologische Erklärung: Wenn Menschen ihre Zukunft als unsicher erleben, könnten kurzfristige Bedürfnisse stärker in den Vordergrund rücken. In stabileren Zeiten erscheinen langfristige Partnerschaften und Familiengründungen dagegen möglicherweise attraktiver.

Doch die Entwicklung verläuft keineswegs geradlinig. Seit der Pandemie sind amerikanische Songtexte laut Foramitti wieder überdurchschnittlich romantisch, insbesondere im Vergleich zu den 2010er-Jahren. Wichtig ist allerdings: Die Untersuchung zeigt zeitliche Zusammenhänge, keinen eindeutigen Beweis dafür, dass Wirtschaftskrisen sexuellere Musik verursachen. Die Ergebnisse liegen bislang als wissenschaftlicher Vorabdruck vor.

Auf dem Balkan erzählen Hits eine andere Geschichte

Ein Blick auf die Musik des ehemaligen Jugoslawien macht die Frage besonders interessant. Während klassische Liebesballaden häufig von Sehnsucht, Trennung und unerfüllter Liebe erzählen, spielen in vielen neueren Balkan-Trap-Produktionen Luxus, Nachtleben, körperliche Anziehung und gesellschaftlicher Status eine wichtige Rolle. Diese Entwicklung ist inzwischen auch wissenschaftlich dokumentiert.

Der serbische Ethnologe Lazar Barać untersuchte 2025 die Entstehung des Balkan-Trap und seine gesellschaftliche Bedeutung. Das Genre entwickelte sich nach 2010 aus internationalen Trap-Einflüssen, regionaler Popmusik und Turbo-Folk. Eine wichtige Rolle spielte die Zusammenarbeit von Maya Berović mit dem bosnischen Rap-Duo Jala Brat und Buba Corelli ab 2016. In dieser Musikwelt erscheinen teure Autos, Luxusmarken, Nachtclubs und sexuelle Beziehungen nicht nur als Unterhaltungsmotive, sondern häufig auch als Symbole von Macht und persönlichem Erfolg.

Warum Luxus in einer wirtschaftlich schwierigen Region so wichtig ist

Hier liegt einer der interessantesten Zusammenhänge. Barać beschreibt, wie Balkan-Trap auf gesellschaftliche Erfahrungen zurückgreift, die durch wirtschaftliche Unsicherheit, Schattenwirtschaft und die Folgen der Kriege geprägt wurden. In manchen Songs wird daraus eine regelrechte Gegenwelt: Geld scheint unbegrenzt vorhanden, Erfolg ist sichtbar und gesellschaftliche Einschränkungen existieren kaum.

Je schwieriger die wirtschaftliche Wirklichkeit, desto verlockender könnte die musikalische Fantasie vom grenzenlosen Wohlstand erscheinen.

Das ist eine mögliche Interpretation, kein nachgewiesener allgemeiner Zusammenhang. Eine 2026 veröffentlichte akademische Untersuchung der Universität Zagreb stützt zumindest die Beobachtung, dass Materialismus, Macht, Kriminalität und die Sexualisierung von Frauen wiederkehrende Motive im Balkan-Trap zwischen 2017 und 2025 sind. Die Forschung zeigt damit, dass diese Inhalte kein zufälliges Merkmal einzelner Hits darstellen.

Schon der Turbo-Folk erzählte von Liebe, Macht und verletztem Stolz

Dabei sind solche Themen keineswegs eine Erfindung der heutigen Rap-Generation. Eine 2025 veröffentlichte Untersuchung analysierte 30 bekannte Turbo-Folk-Songs aus den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren. Die Forscherin Klaudija Abat identifizierte fünf wiederkehrende Themen, darunter sexuelle Beziehungen, traditionelle Geschlechterrollen, Eifersucht und den männlichen Umgang mit Liebeskummer.

Besonders auffällig waren Darstellungen, in denen Männer auf enttäuschte Liebe mit Alkohol, emotionalem Rückzug oder demonstrativer Stärke reagieren. Damit entsteht eine interessante Verbindung zwischen verschiedenen Musikgenerationen.

Was früher in manchen Turbo-Folk-Liedern durch verletzten Stolz, Alkohol und leidenschaftliche Beziehungen erzählt wurde, erscheint heute teilweise in einer neuen Bildsprache aus Luxusmarken, Nachtclubs und Statussymbolen. Die Motive haben sich verändert, manche gesellschaftlichen Vorstellungen dahinter möglicherweise weniger.

Eine zweite Wiener Studie liefert die große Überraschung

Musik muss allerdings nicht immer das widerspiegeln, was Menschen tatsächlich fühlen. Eine bereits 2025 veröffentlichte Studie von Foramitti und weiteren Forschern der Universität Wien untersuchte mehr als 20.000 Songtexte aus amerikanischen Charts.

Über fünf Jahrzehnte wurden die Texte insgesamt negativer, stressbezogener und sprachlich einfacher. Doch nach großen gesellschaftlichen Erschütterungen verstärkten sich diese Trends nicht automatisch. Teilweise wurden sie sogar abgeschwächt.

Die Wissenschaftler diskutieren deshalb eine andere Erklärung: Menschen hören in schwierigen Zeiten möglicherweise gerade jene Musik, die sie von ihren tatsächlichen Problemen ablenkt. Ein fröhlicher Partysong muss also keineswegs bedeuten, dass es den Menschen gut geht. Vielleicht wird er gerade deshalb erfolgreich, weil sie für einige Minuten etwas anderes erleben möchten.

Verraten Balkan-Hits also, wie es unserer Gesellschaft geht?

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse liefern einen faszinierenden Ansatz, aber noch keine endgültige Antwort. Bisher wurde nicht systematisch nachgewiesen, dass Wirtschaftskrisen in Bosnien, Kroatien oder Serbien unmittelbar zu sexuelleren oder stärker auf Luxus ausgerichteten Songtexten führen.

Dafür müsste man erfolgreiche Lieder über mehrere Jahrzehnte vergleichen und zugleich Veränderungen durch Streaming, Musikgenres und internationale Trends berücksichtigen. Doch die bisherigen Untersuchungen legen nahe, dass Balkan-Musik weit mehr sein kann als bloße Unterhaltung. Sie erzählt von Sehnsucht und Beziehungen, aber auch von wirtschaftlichem Aufstieg, Macht, Unsicherheit und gesellschaftlichen Erwartungen.

Vielleicht ist genau das die überraschendste Erkenntnis: Wenn in einem Balkan-Hit von teuren Autos, grenzenlosem Reichtum und wilden Nächten gesungen wird, erzählt er nicht unbedingt davon, wie die Menschen leben. Sondern möglicherweise davon, wie sie für drei Minuten gerne leben würden.