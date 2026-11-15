Dieses Balkanland will Bargeld garantieren: Was am EU-Bargeldverbot wirklich dran ist

Während Kartenzahlung und digitale Bezahlsysteme immer wichtiger werden, schlägt Slowenien einen bemerkenswerten Weg ein: Bargeld soll verpflichtend angenommen werden, Bankomaten dürfen nicht aus der Fläche verschwinden und für viele Kunden soll das Bankkonto kostenlos werden. Von einem europäischen Bargeldverbot kann dennoch keine Rede sein, die EU verfolgt vielmehr eine Doppelstrategie aus Schutz und Kontrolle.

Die slowenische Regierung hat einen Gesetzesentwurf beschlossen, der weit über eine symbolische Anerkennung des Bargelds hinausgeht. Geschäfte und Dienstleister sollen künftig grundsätzlich verpflichtet werden, sowohl Bargeld als auch zumindest eine elektronische Zahlungsart anzunehmen. Das bedeutet: Kunden sollen selbst entscheiden können, ob sie mit Banknoten, Karte, Überweisung, QR-Code oder einem anderen elektronischen Zahlungsmittel bezahlen. Ein generelles Schild mit der Aufschrift „Nur Kartenzahlung“ soll damit ebenso problematisch werden wie ein Geschäft, das überhaupt keine elektronische Bezahlung ermöglicht.

In Kraft ist die Regelung allerdings noch nicht. Der Entwurf wurde am 12. November 2026 von der slowenischen Regierung bestätigt und muss noch das parlamentarische Verfahren durchlaufen.

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Bargeld wurde bereits in der Verfassung verankert

Slowenien geht diesen Schritt nicht zufällig. Ende 2025 wurde das Recht auf die Verwendung von Bargeld ausdrücklich in die slowenische Verfassung aufgenommen. Vorausgegangen war eine Bürgerinitiative, die mehr als 56.000 Unterschriften gesammelt hatte.

Die Initiatoren befürchteten, dass Banknoten und Münzen durch die zunehmende Digitalisierung schrittweise aus dem Alltag gedrängt werden könnten. Die Verfassungsbestimmung allein reichte jedoch nicht aus. Ohne konkrete Vorgaben könnten Geschäfte weiterhin Bargeld verweigern und Banken ihre Filialen oder Geldautomaten weiter abbauen.

Genau diese Lücke soll das neue Gesetz schließen. Es schützt nicht nur das Bezahlen mit Bargeld, sondern auch den tatsächlichen Zugang dazu.

Bargeld und elektronische Zahlung werden verpflichtend

Nach dem Regierungsentwurf sollen Anbieter von Waren und Dienstleistungen Bargeld grundsätzlich annehmen müssen. Gleichzeitig sollen sie mindestens eine elektronische Zahlungsart ermöglichen. Das muss nicht zwingend eine klassische Bankkarte sein. Denkbar sind auch eine Überweisung, ein QR-Code oder das slowenische Bezahlsystem Flik. Entscheidend ist, dass Kunden nicht vollständig auf eine einzige Zahlungsart festgelegt werden.

Von der Pflicht sind Ausnahmen vorgesehen. Bargeld darf beispielsweise abgelehnt werden, wenn jemand einen sehr kleinen Betrag mit einem unverhältnismäßig großen Geldschein bezahlen möchte und kein ausreichendes Wechselgeld vorhanden ist. Ausnahmen soll es außerdem beim Onlinehandel, bei bestimmten Finanzdienstleistungen, bei zuvor ausdrücklich vereinbarten Zahlungsarten und teilweise im öffentlichen Verkehr geben.

Auch bei der elektronischen Bezahlung bestehen Ausnahmen. Unternehmen im ersten Geschäftsjahr und Betriebe mit einem Jahresumsatz von höchstens 20.000 Euro sollen nicht zwingend eine elektronische Zahlungsart anbieten müssen. Gleiches gilt bei technischen Ausfällen, Cyberangriffen oder objektiv fehlender Netzverbindung.

Bankomat für fast alle innerhalb von fünf Kilometern

Besonders weitreichend sind die geplanten Vorgaben für Banken und die slowenische Post. Mindestens 95 Prozent der Bevölkerung sollen Bargeld in einer Entfernung von höchstens fünf Straßenkilometern vom jeweiligen Ortszentrum erhalten können. In jeder Gemeinde soll zumindest eine reguläre Bargeldstelle vorhanden sein. In Orten mit mehr als 1.000 Einwohnern ist mindestens ein Bankomat innerhalb von fünf Kilometern vorgesehen. Bei mehr als 3.000 Einwohnern soll zusätzlich eine Bank- oder Postfiliale in dieser Entfernung erreichbar sein.

Landesweit soll es mindestens 60 Bankomaten und 38 Filialen je 100.000 Einwohner geben. Damit reagiert Slowenien auf eine Entwicklung, die auch Österreich betrifft: Banken schließen Filialen und bauen Geldautomaten ab, weil immer mehr Zahlungen digital abgewickelt werden. Das Gesetz sieht außerdem alternative Bargeldstellen vor. Kunden könnten künftig etwa in Geschäften oder an Tankstellen Geld abheben, ohne dort zwingend etwas kaufen zu müssen. Die slowenische Zentralbank soll dafür ein öffentliches Register führen.

Kostenloses Bankkonto für Menschen mit regelmäßigem Einkommen

Der Entwurf enthält noch eine weitere bemerkenswerte Neuerung. Verbraucher, die regelmäßige Einkünfte auf ein Konto erhalten, sollen Anspruch auf ein kostenloses Paket grundlegender Bankleistungen bekommen. Dazu sollen die Eröffnung, Führung und Schließung des Kontos, eine Debitkarte sowie Online- und Mobile-Banking gehören. Ebenfalls enthalten wären Ein- und Auszahlungen bei der eigenen Bank sowie Euro-Geldeingänge aus Slowenien und anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums.

Für Pensionisten und besonders schutzbedürftige Menschen ist ein erweitertes Paket vorgesehen. Es soll zusätzlich mindestens zehn kostenlose Überweisungen, Daueraufträge oder Lastschriften pro Monat ermöglichen. Für Menschen aus Österreich gilt dieser Anspruch nicht automatisch. Relevant wäre er vor allem für Personen, die in Slowenien leben, arbeiten, eine Pension beziehen oder dort ein entsprechendes Konto mit regelmäßigen Eingängen führen. Die genauen Zugangsvoraussetzungen können sich im parlamentarischen Verfahren noch ändern.

Für Balkan-Reisende aus Österreich besonders interessant

Für Reisende aus Österreich ist vor allem die geplante Annahmepflicht wichtig. Slowenien ist eine der zentralen Transitstrecken nach Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro. Wer unterwegs an einer Tankstelle, in einem Lokal, in einem Geschäft oder bei einem Dienstleister bezahlt, soll künftig grundsätzlich zwischen Bargeld und einer elektronischen Zahlungsart wählen können. Die Regelung würde dabei nicht nur für slowenische Staatsbürger gelten, sondern für alle Kunden am jeweiligen Verkaufsort.

Für viele Menschen aus der Balkan-Diaspora ist das relevant. Gerade bei längeren Autofahrten wird häufig Bargeld als Reserve mitgeführt, falls eine Karte gesperrt wird, ein Terminal ausfällt oder keine stabile Internetverbindung besteht.

Verbietet die EU Bargeld schrittweise?

Der Eindruck eines schleichenden Bargeldverbots entsteht nicht ohne Grund. Bankfilialen verschwinden, manche Geschäfte akzeptieren nur noch Karten, der digitale Euro wird vorbereitet und Barzahlungen werden aus Gründen der Geldwäschebekämpfung stärker kontrolliert. Rechtlich ergibt sich daraus aber ein anderes Bild. Die Europäische Union plant derzeit kein allgemeines Bargeldverbot. Im Gegenteil: Parallel zum digitalen Euro wird an einer Verordnung gearbeitet, die die Annahme und Verfügbarkeit von Euro-Bargeld in der gesamten Eurozone stärker schützen soll.

Nach dem derzeitigen Stand sollen Geschäfte Bargeld nicht mehr pauschal mit einem „No Cash“-Hinweis ausschließen dürfen. Die EU-Staaten sollen außerdem kontrollieren, ob Banknoten und Münzen ausreichend verfügbar sind, und bei einem zu starken Abbau von Bankomaten oder Filialen gegensteuern. Die Verhandlungen zwischen Europäischem Parlament, Rat und EU-Kommission laufen noch. Der digitale Euro und der Schutz des Bargelds werden dabei als gemeinsames Gesetzespaket behandelt.

Die EU begrenzt hohe Barzahlungen

Gleichzeitig wird Bargeld stärker kontrolliert. Ab dem 10. Juli 2027 gilt im geschäftlichen Verkehr eine EU-weite Obergrenze von 10.000 Euro. Unternehmen dürfen dann höhere Beträge nicht mehr vollständig in bar annehmen. Bei geschäftlichen Barzahlungen ab 3.000 Euro müssen Händler nach den neuen Geldwäschevorgaben grundsätzlich die Identität ihrer Kunden feststellen und dokumentieren. Mitgliedstaaten dürfen auch niedrigere nationale Obergrenzen festlegen.

Nicht betroffen sind reine Zahlungen zwischen Privatpersonen. Auch der Besitz von Bargeld sowie grundsätzlich das Abheben oder Einzahlen größerer Summen werden durch die 10.000-Euro-Grenze nicht verboten. Banken können bei ungewöhnlich hohen Transaktionen allerdings weiterhin Nachweise über die Herkunft des Geldes verlangen. In Österreich besteht derzeit noch keine allgemeine gesetzliche Obergrenze für Barzahlungen. Das ändert sich 2027 durch die unmittelbar geltende EU-Regelung.

Der digitale Euro soll Bargeld nicht ersetzen

Auch der geplante digitale Euro ist kein Abschaffungsprogramm für Banknoten und Münzen. Nach den Plänen der Europäischen Zentralbank soll er eine zusätzliche Form von Zentralbankgeld werden. Er könnte kostenlos für alltägliche Zahlungen verwendet werden und teilweise auch ohne Internetverbindung funktionieren. Die endgültige Entscheidung über seine Einführung ist jedoch noch nicht gefallen. Zunächst muss der europäische Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen beschließen.

Die entscheidende politische Linie lautet daher nicht „digital statt bar“, sondern offiziell „digital und bar“. Ob dieses Versprechen im Alltag eingehalten wird, hängt allerdings davon ab, ob ausreichend Bankomaten bestehen bleiben und Geschäfte Bargeld tatsächlich akzeptieren.

Slowenien gehört zu Europas Bargeld-Spitzenreitern

Die Initiative passt zum Zahlungsverhalten der slowenischen Bevölkerung. Nach der jüngsten umfassenden Erhebung der Europäischen Zentralbank wurden 2024 rund 64 Prozent der Zahlungen an slowenischen Verkaufsstellen bar abgewickelt. Im Durchschnitt der Eurozone lag der Anteil bei 52 Prozent.

Nur Malta verzeichnete einen noch höheren Bargeldanteil. Gleichzeitig zeigt die Statistik, dass Kartenzahlungen europaweit zunehmen. Der Bargeldanteil an den Zahlungen in Geschäften sank im Euroraum von 79 Prozent im Jahr 2016 auf 52 Prozent im Jahr 2024.

Österreich gehört ebenfalls zu den besonders bargeldaffinen Ländern. In der EZB-Befragung gaben 38 Prozent der Menschen in Österreich an, Bargeld zu bevorzugen, der höchste Wert innerhalb der Eurozone. Bei österreichischen Klein- und Mittelunternehmen lag die Präferenz, Zahlungen bar zu erhalten, sogar bei 54 Prozent.

Kein Bargeldverbot, sondern ein Kampf um Wahlfreiheit

Slowenien reagiert früher und konkreter als viele andere EU-Staaten auf eine entscheidende Frage: Was nützt das formale Recht auf Bargeld, wenn der nächste Bankomat immer weiter entfernt ist oder Geschäfte Banknoten nicht mehr akzeptieren? Der neue Gesetzesentwurf schützt deshalb beide Seiten. Niemand soll zur Karte gezwungen werden, gleichzeitig sollen Kunden nicht vor einem Geschäft stehen, das ausschließlich Bargeld akzeptiert.

Von einem EU-weiten Bargeldverbot kann keine Rede sein. Richtig ist aber auch: Große Barzahlungen werden eingeschränkt, die Kontrolle nimmt zu und digitale Zahlungsformen wachsen. Slowenien versucht, in dieser Entwicklung eine Grenze zu ziehen, damit Digitalisierung mehr Möglichkeiten schafft, ohne die bisherige Wahlfreiheit abzuschaffen.