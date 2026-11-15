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Planquadrat

Trotz Verkleidung: Seniorin (79) wird bei Kontrolle erwischt

Trotz Verkleidung: Seniorin (79) wird bei Kontrolle erwischt
FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Eine Perücke, eine kuriose Ausrede und eine Polizei, die schon Bescheid wusste. Die Großkontrolle im Burgenland bringt Überraschungen ans Licht.

Nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft ermittelt die Polizei im Burgenland. Gleichzeitig liegt die Bilanz eines landesweiten Planquadrats vor, in dessen Folge es zahlreiche Anzeigen gab und Führerscheine vorläufig abgenommen wurden. Am Samstag wurde zwischen 16 Uhr und 2 Uhr früh kontrolliert. 88 Polizisten waren dabei im Einsatz und überprüften rund 1.100 Lenker auf Alkohol, Drogen, Tempo und Handyverstöße.

Einbruch im Waffengeschäft

Unbekannte Täter sind in ein Waffengeschäft im Bezirk Mattersburg eingebrochen. Sie erbeuteten Schalldämpfer, Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte. Die Ermittlungen der Polizei richten sich auf die Täter und das gestohlene Gut.

Kontrollbilanz

Insgesamt 98 Mal führten die Beamten Alkoholvortests oder Alkomatmessungen durch. 24 Lenker waren durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt, 7 von ihnen hatten mehr als 0,5 Promille, 9 mehr als 0,8 Promille. Weitere 8 Lenker standen unter Drogeneinfluss. Der Spitzenwert entfiel auf einen 56-Jährigen im Bezirk Oberpullendorf, bei dem 1,76 Promille gemessen wurden.

Vorläufig abgenommen wurden 20 Führerscheine, unter anderem wegen einer Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtmittel sowie wegen überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei stellte außerdem 163 Organstrafverfügungen aus und erstattete 302 sonstige Anzeigen. Dazu kamen 71 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, die per Radar festgestellt worden waren.

Besonderes Aufsehen erregte eine 79-jährige Lenkerin in Stoob im Bezirk Oberpullendorf. Bei der Kontrolle trug sie eine Perücke und erklärte, sie habe ihren Führerschein zerschnitten und im Klo entsorgt. Die Lenkberechtigung war ihr bereits zuvor per Bescheid entzogen worden. Der Polizei war die Frau bekannt.

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