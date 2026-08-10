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Verkehrskontrolle

Österreich: 30 Lenker fahruntüchtig – 26 Führerscheine abgenommen

Österreich: 30 Lenker fahruntüchtig – 26 Führerscheine abgenommen
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Festivals, Beats – und Blaulicht: Burgenlands Polizei zog am Wochenende Dutzende fahruntüchtige Lenker aus dem Verkehr.

Rund um zwei Großveranstaltungen im Burgenland hat die Polizei am Wochenende umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Beim „Picture On Festival“ in Bildein im Bezirk Güssing sowie beim „One Love Festival“ in Wiesen im Bezirk Mattersburg wurden insgesamt 711 Fahrzeuglenker überprüft. Dabei stellten die Beamten bei zahlreichen Personen Alkohol- oder Drogenkonsum fest, was in mehreren Fällen zum vorläufigen Entzug des Führerscheins führte.

Kontrollen in Bildein

Am Festivalgelände in Bildein hielten die Beamten 371 Fahrzeuge an. Im Zuge dieser Kontrollen wurden 324 Alkohol-Vortests, 12 Alkomattests, 8 Speichelvortests, 14 Urintests sowie drei klinische Untersuchungen vorgenommen. Drei Lenker standen unter dem Einfluss von Suchtmitteln, zwei weitere waren alkoholisiert unterwegs. Vier Führerscheine wurden vorläufig sichergestellt.

Bilanz in Wiesen

Am Veranstaltungsort in Wiesen umfasste die Schwerpunktaktion rund 340 Kontrollen. Von den überprüften Personen waren insgesamt 30 durch Alkohol oder Drogen fahruntüchtig – in 24 Fällen war Suchtgiftkonsum die Ursache, vier Lenker waren alkoholisiert. Zwei Personen verweigerten die Vorführung beim Amtsarzt. Insgesamt 26 Führerscheine wurden vorläufig abgenommen.

Neben den Führerscheinentzügen wurden im Rahmen beider Schwerpunktaktionen 15 weitere Anzeigen erstattet. Sieben Organstrafverfügungen wurden ausgestellt, und einem Fahrzeuglenker musste aufgrund von Gefahr im Verzug das Kennzeichen abgenommen werden.

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KO KOSMO-Redaktion
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